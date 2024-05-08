Убивство підлітка на фунікулері в Києві. Підозрюваному загрожує довічне
Категорія
Україна
Дата публікації

Убивство підлітка на фунікулері в Києві. Підозрюваному загрожує довічне

ДБР
фунікулер

Слідчі ДБР завершили досудове розслідування справи про вбивство підлітка на станції фунікулера в Києві.

Яке покарання загрожує підозрюваному у вбивстві підлітка на фунікулері

Як зазначає ДБР, працівнику УДО Артему Косову перекваліфікували підозру на тяжчу статтю.

Косову змінили підозру з ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство) та ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство з обтяжуючими обставинами).

Тепер йому загрожує від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Після виходу з вагона правоохоронець підійшов до підлітка та силою штовхнув його у вікно. Хлопець впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Неповнолітній помер на місці події, — додає ДБР.

Що відомо про вбивство підлітка на київському фунікулері

Увечері 7 квітня в соцмережах зʼявилась інформація, що в Києві на станції фунікулера хлопець під час сварки розбив скло й уламком смертельно порізав іншого юнака.

Конфлікт між молодиками стався на верхній станції фунікулера, що виходить до будівлі Міністерства закордонних справ і Михайлівського монастиря.

8 квітня ДБР відкрило провадження за фактом інциденту. Зʼясувалося, що нападник Артем Косов працював в Управлінні державної охорони України. У ДБР стверджували, що під час конфлікту правоохоронець штовхнув підлітка, той впав, розбив головою скло й отримав смертельний поріз шиї. Того ж дня чоловік отримав підозру в умисному вбивстві.

9 квітня Косова відправили під арешт без права на заставу до 5 червня.

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Категорія
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Національна поліція України
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