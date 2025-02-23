Ученые анонсировали революцию в репродуктивной медицине

Как сообщили иностранные ученые, в ближайшие годы они смогут справиться с проблемой бесплодия и наследственных болезней. Важным нюансом является то, что технология будет неоднозначной с этической точки зрения.
Главные тезисы
- Новую технологию назвали in vitro гаметогенез (IVG)
- IVG подарит шанс однополым парам иметь генетических потомков обоих партнеров.
Родители смогут редактировать гены своих детей
Как удалось узнать журналистам, в прошлом месяце британское Управление по оплодотворению и эмбриологии человека (HFEA) провело заседание, где объявило, что ученые близки к созданию технологии лабораторного выращивания человеческих яйцеклеток и спермы.
Этот метод получил название in vitro гаметогенеза (IVG).
По словам ученых, в первую очередь речь идет о "перепрограммировании" стволовых клеток или клеток кожи таким образом, чтобы они функционировали как яйцеклетки или сперматозоиды.
Используя его уже удалось успешно вывести младенцев от взрослых мышей.
По мнению ученых, метод IVG имеет все шансы стать революцией в репродуктивной медицине.
Кроме того, он спасет людей, которые не могут иметь своих детей по медицинским причинам.
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