Учені анонсували революцію у репродуктивній медицині

Як повідомили іноземні вчені, найближчими роками вони зможуть подолати проблему безпліддя і спадкових хвороб. Важливим нюансом є те, що технологія буде неоднозначною з етичної точки зору.
Головні тези:
- Нову технологію назвали in vitro гаметогенез (IVG)
- IVG подарує шанс одностатевим парам мати генетичних нащадків обох партнерів.
Батьки зможуть редагувати гени своїх дітей
Як вдалося дізнатися журналістам, минулого місяця британське Управління із запліднення та ембріології людини (HFEA) провело засідання, на якому оголосило, що вчені близькі до створення технології лабораторного вирощування людських яйцеклітин і сперми.
Цей метод отримав назву in vitro гаметогенез (IVG).
За словами науковців, насамперед йдеться про "перепрограмування" стовбурових клітин або клітин шкіри таким чином, щоб вони функціонували як яйцеклітини або сперматозоїди
Використовуючи його, уже вдалося успішно вивести немовлят від дорослих мишей.
На переконання науковців, метод IVG має всі шанс стати революцією у репродуктивній медицині.
Окрім того, він врятує людей, які не можуть мати власних дітей з медичних причин.
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