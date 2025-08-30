Ученые бьют тревогу из-за скрытой опасности сладких напитков

По словам иностранных ученых, регулярное употребление сладких лимонадов может резко повысить риск выпадения волос. В рамках масштабного исследования стало известно, что у молодых мужчин, пьющих по меньшей мере по одной порции сладкой газировки в день, риск выпадения волос втрое выше, чем у тех, кто от этого воздерживается.

Сладкие напитки могут оставить вас без волос

Кроме облысения есть еще ряд проблем с которыми могут столкнуться поклонники лимонадов.

К примеру, сладкие напитки могут отрицательно влиять на густоту, рост, толщину и блеск волос.

Так, мужчины, потребляющие более 3,5 литров таких напитков в неделю, то есть в среднем по 500 мл в день, чаще других страдают от выпадения волос. Поделиться

По словам ученых, профицит сахара является причиной плохого кровообращения и воспалений, ослабляющих волосяные фолликулы.

Крайне опасны также энергетики, ведь высокое содержание кофеина может дополнительно повышать уровень кортизола — гормона стресса.

Что важно понимать, для выяснения более точного изучения механизма выпадения волос из-за лимонадов требуются дальнейшие исследования, однако сама взаимосвязь уже установлена.

Ученые обращают внимание на то, что у 25% мужчин признаки выпадения волос наблюдаются уже в 20-летнем возрасте, а среди 50-летних — у 85%.

По их словам, риск облысения снижает витамин D.