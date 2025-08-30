Учені б'ють на сполох через приховану небезпеку солодких напоїв
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Учені б'ють на сполох через приховану небезпеку солодких напоїв

Солодкі напої можуть залишити вас без волосся
Джерело:  Bild

За словами іноземних науковців, регулярне вживання солодких лимонадів може різко підвищити ризик випадіння волосся. У межах масштабного дослідження стало відомо, що в молодих чоловіків, які п'ють щонайменше по одній порції солодкої газованої води на день, ризик випадіння волосся втричі вищий, ніж у тих, хто від цього утримується.

Головні тези:

  • Саме солодкі напої можуть спровокувати велику кількість проблем з волоссям.
  • Енергетики також є вкрай шкідливими для організму людини.

Солодкі напої можуть залишити вас без волосся

Окрім облисіння, є ще низка проблем з якими можуть зіштовхнутися шанувальники лимонадів.

До прикладу, солодкі напої можуть негативно впливати на густоту, ріст, товщину і блиск волосся.

Так, чоловіки, які споживають понад 3,5 літрів таких напоїв на тиждень, тобто в середньому по 500 мл на день, частіше за інших страждають від випадіння волосся.

За словами науковців, профіцит цукру є причиною поганого кровообігу і запалень, які послаблюють волосяні фолікули.

Вкрай небезпечним є також енергетики, адже високий вміст кофеїну може додатково підвищувати рівень кортизолу — гормону стресу.

Що важливо розуміти, для з'ясування більш точного вивчення механізму випадіння волосся через лимонади потрібні подальші дослідження, проте сам взаємозв'язок уже встановлено.

Науковці звертають увагу на те, що у 25% чоловіків ознаки випадіння волосся спостерігаються вже у 20-річному віці, а серед 50-річних — у 85%.

За їхніми словами, ризик облисіння знижує вітамін D.

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Мозок перетворився на скло. Учені оприлюднили висновки нового дослідження
мозок
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
50% сучасних людей генетично походять з України — дослідження
розкопки
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Збільшення кислотності океанів загрожуватиме акулам — дані дослідження
акула

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?