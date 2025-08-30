Учені б'ють на сполох через приховану небезпеку солодких напоїв

За словами іноземних науковців, регулярне вживання солодких лимонадів може різко підвищити ризик випадіння волосся. У межах масштабного дослідження стало відомо, що в молодих чоловіків, які п'ють щонайменше по одній порції солодкої газованої води на день, ризик випадіння волосся втричі вищий, ніж у тих, хто від цього утримується.
Головні тези:
- Саме солодкі напої можуть спровокувати велику кількість проблем з волоссям.
- Енергетики також є вкрай шкідливими для організму людини.
Солодкі напої можуть залишити вас без волосся
Окрім облисіння, є ще низка проблем з якими можуть зіштовхнутися шанувальники лимонадів.
До прикладу, солодкі напої можуть негативно впливати на густоту, ріст, товщину і блиск волосся.
За словами науковців, профіцит цукру є причиною поганого кровообігу і запалень, які послаблюють волосяні фолікули.
Вкрай небезпечним є також енергетики, адже високий вміст кофеїну може додатково підвищувати рівень кортизолу — гормону стресу.
Що важливо розуміти, для з'ясування більш точного вивчення механізму випадіння волосся через лимонади потрібні подальші дослідження, проте сам взаємозв'язок уже встановлено.
Науковці звертають увагу на те, що у 25% чоловіків ознаки випадіння волосся спостерігаються вже у 20-річному віці, а серед 50-річних — у 85%.
За їхніми словами, ризик облисіння знижує вітамін D.
