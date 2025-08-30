Учені б'ють на сполох через приховану небезпеку солодких напоїв

За словами іноземних науковців, регулярне вживання солодких лимонадів може різко підвищити ризик випадіння волосся. У межах масштабного дослідження стало відомо, що в молодих чоловіків, які п'ють щонайменше по одній порції солодкої газованої води на день, ризик випадіння волосся втричі вищий, ніж у тих, хто від цього утримується.

Солодкі напої можуть залишити вас без волосся

Окрім облисіння, є ще низка проблем з якими можуть зіштовхнутися шанувальники лимонадів.

До прикладу, солодкі напої можуть негативно впливати на густоту, ріст, товщину і блиск волосся.

Так, чоловіки, які споживають понад 3,5 літрів таких напоїв на тиждень, тобто в середньому по 500 мл на день, частіше за інших страждають від випадіння волосся.

За словами науковців, профіцит цукру є причиною поганого кровообігу і запалень, які послаблюють волосяні фолікули.

Вкрай небезпечним є також енергетики, адже високий вміст кофеїну може додатково підвищувати рівень кортизолу — гормону стресу.

Що важливо розуміти, для з'ясування більш точного вивчення механізму випадіння волосся через лимонади потрібні подальші дослідження, проте сам взаємозв'язок уже встановлено.

Науковці звертають увагу на те, що у 25% чоловіків ознаки випадіння волосся спостерігаються вже у 20-річному віці, а серед 50-річних — у 85%.

За їхніми словами, ризик облисіння знижує вітамін D.