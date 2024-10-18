Ученым из Университетского колледжа Лондона удалось установить новый рекорд скорости передачи интернет-данных 938 Гбит/с, что еще больше приблизило к разработке технологии 6G.

Что известно о новом рекорде по скорости передачи интернет-данных

Отмечается , что в основном сети 5G предлагают скорость передачи данных около 100 Мбит/с.

Скорость Интернета

Это достижение стало возможным благодаря новаторскому сочетанию электронных и оптических методов передачи, что позволило команде преодолеть существующие ограничения беспроводных сетей.

Подчеркивается, что беспроводные сети работают за счет радиоволн в узком диапазоне частот, что может привести к перегрузкам и замедлению передачи данных.

Что известно о решении учеными проблемы передачи интернет-данных

Ученые UCL преодолели эту проблему, используя более широкий спектр частот, сочетая как радиотехнологии, так и оптические решения.

Команда использовала два диапазона частот — один около 100 ГГц, а другой в диапазоне 130-175 ГГц, чтобы достичь этих исключительных скоростей. Кварцевый генератор, подобный используемым в компьютерных процессорах, помог стабилизировать сигнал во время передачи.

Доктор Чжисин Лю, ведущий автор исследования, объяснил, что их подход сочетает в себе две устоявшиеся технологии:

высокоскоростную электронику,

и фотонику миллиметрового диапазона волн.

Такое сочетание позволяет передавать большие объемы данных на беспрецедентных скоростях.

Помимо скорости, технология также предлагает улучшенную пропускную способность, позволяющую одновременно передавать данные большому количеству пользователей благодаря увеличению пропускной способности сети.