Науковцям з Університетського коледжу Лондона вдалось встановити новий рекорд швидкості передачі інтернет-даних 938 Гбіт/с, що ще більше наблизило до розробки технології 6G.

Що відомо про новий рекорд зі швидкості передачі інтернет-даних

Зазначається, що переважно мережі 5G пропонують швидкість передачі даних близько 100 Мбіт/с.

Швідкість інтернету

Це досягнення стало можливим завдяки новаторському поєднанню електронних та оптичних методів передачі, що дозволило команді подолати існуючі обмеження бездротових мереж.

Підкреслюється, що бездротові мережі працюють за рахунок радіохвиль у вузькому діапазоні частот, що може призвести до перевантажень і сповільнення передачі даних.

Що відомо про вирішення науковцями проблеми передачі інтернет-даних

Вчені UCL подолали цю проблему, використовуючи ширший спектр частот, поєднуючи як радіотехнології, так і оптичні рішення.

Команда використовувала два діапазони частот — один близько 100 ГГц, а інший в діапазоні 130-175 ГГц, щоб досягти цих виняткових швидкостей. Кварцовий генератор, подібний до тих, що використовуються в комп'ютерних процесорах, допоміг стабілізувати сигнал під час передачі.

Доктор Чжисін Лю, провідний автор дослідження, пояснив, що їхній підхід поєднує в собі дві усталені технології:

високошвидкісну електроніку,

та фотоніку міліметрового діапазону хвиль.

Таке поєднання дозволяє передавати величезні обсяги даних на безпрецедентних швидкостях.

Крім швидкості, технологія також пропонує покращену пропускну здатність, що дозволяє одночасно передавати дані великій кількості користувачів завдяки збільшенню пропускної здатності мережі.