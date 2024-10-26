Ученые из Мюнхенского университета Людвига Максимилиана сравнили качество новостей, создаваемых реальными журналистами с контентом, который делается с помощью искусственного интеллекта.

Сможет ли ИИ заменить людей в создании информационного контента

Отмечается, что по результатам проведенного исследования, немецкие ученые пришли к выводу, что новости, созданные искусственным интеллектом, понять труднее тех, что были созданы журналистами.

В частности, группа немецких исследователей кафедры медиа и коммуникации провела опрос более 3 тыс. пользователей Интернета из Великобритании.

Участникам исследования предлагалось прочитать 24 текста, из которых 12 было создано системой искусственного интеллекта, а остальные профессиональными журналистами.

ИИ

После этого респонденты должны были пройти опрос по поводу восприятия этих новостей с ориентиром на 5 ключевых критериев.

В частности, учитывались числовые характеристики, стиль написания, длина предложений и абзацев, описательность и выбор слов.

Превзошел ли ИИ людей в написании текстов

В общей сложности читатели признали 12 автоматизированных статей гораздо менее понятными. И это при том, что статьи, созданные ИИ, перед публикацией были отредактированы, отмечает ведущий автор исследования Сина Теслер-Кордонури.

Подчеркивается, что больше всего читателей возмутило, что предложения и слова, которые использовал искусственный интеллект, были слишком сложными и перегруженными.

Кроме этого, читатели остались недовольны тем, как ИИ подавал в текстах числа и данные.

В то же время, читателям понравилась структура, характер написания и последовательность изложения как в сгенерированных, так и в авторских текстах.

Ученые пришли к выводу, что при создании новостей с помощью ИИ они должны редактироваться человеком.

Речь идет об уменьшении количества цифр в тексте и лучшем изложении слов и словосочетаний.

Наши результаты указывают на важность не только сохранения человеческого участия в создании новостного контента, но и его усовершенствования, — отметила Сина Теслер-Кордонури.