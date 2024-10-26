Ученые из Мюнхенского университета Людвига Максимилиана сравнили качество новостей, создаваемых реальными журналистами с контентом, который делается с помощью искусственного интеллекта.
Главные тезисы
- Исследование ученых из Германии показало, что новости, созданные искусственным интеллектом, оказались менее понятными для читателей, чем тексты, написанные журналистами.
- Читателей напрягла сложность и перегруженность предложений и слов в новостях, сгенерированных ИИ, а также неудачное представление чисел и данных.
- Согласно выводам исследования, новости, созданные при помощи искусственного интеллекта, требуют последующей редакции людьми для улучшения их качества и понимаемости.
- Ученые отмечают важность сочетания человеческого участия в создании новостного контента с использованием технологий искусственного интеллекта.
- Важно улучшать структуру, стиль написания и выбор слов в новостях, создаваемых с помощью ИИ, чтобы обеспечить превосходство человеческого контента.
Сможет ли ИИ заменить людей в создании информационного контента
Отмечается, что по результатам проведенного исследования, немецкие ученые пришли к выводу, что новости, созданные искусственным интеллектом, понять труднее тех, что были созданы журналистами.
В частности, группа немецких исследователей кафедры медиа и коммуникации провела опрос более 3 тыс. пользователей Интернета из Великобритании.
Участникам исследования предлагалось прочитать 24 текста, из которых 12 было создано системой искусственного интеллекта, а остальные профессиональными журналистами.
После этого респонденты должны были пройти опрос по поводу восприятия этих новостей с ориентиром на 5 ключевых критериев.
В частности, учитывались числовые характеристики, стиль написания, длина предложений и абзацев, описательность и выбор слов.
Превзошел ли ИИ людей в написании текстов
В общей сложности читатели признали 12 автоматизированных статей гораздо менее понятными. И это при том, что статьи, созданные ИИ, перед публикацией были отредактированы, отмечает ведущий автор исследования Сина Теслер-Кордонури.
Подчеркивается, что больше всего читателей возмутило, что предложения и слова, которые использовал искусственный интеллект, были слишком сложными и перегруженными.
Кроме этого, читатели остались недовольны тем, как ИИ подавал в текстах числа и данные.
В то же время, читателям понравилась структура, характер написания и последовательность изложения как в сгенерированных, так и в авторских текстах.
Ученые пришли к выводу, что при создании новостей с помощью ИИ они должны редактироваться человеком.
Речь идет об уменьшении количества цифр в тексте и лучшем изложении слов и словосочетаний.
Наши результаты указывают на важность не только сохранения человеческого участия в создании новостного контента, но и его усовершенствования, — отметила Сина Теслер-Кордонури.
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