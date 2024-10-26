Науковці з Мюнхенського університету Людвіга Максиміліана порівняли якість новин, які створюють реальні журналісти із контентом, який робиться за допомогою штучного інтелекту.
Головні тези:
- Дослідження показало, що новини, створені штучним інтелектом, виявилися менш зрозумілими для читачів, ніж ті, що були створені журналістами.
- ШІ поки що не зміг перевершити людину у написанні новинних текстів.
- Новинний контент, створений штучним інтелектом, потребує додаткової редакції людиною.
- Читачі відзначили слабкі сторони автоматизованих статей, але оцінили структуру та характер написання текстів від ШІ.
- Важливість збереження людської участі у створенні новинного контенту та його подальше вдосконалення.
Чи зможе ШІ замінити людей у створенні інформаційного контенту
Зазначається, що за результатами проведеного дослідження, німецькі науковці дійшли висновку, що новини, створені штучним інтелектом зрозуміти важче за ті, що були створені журналістами.
Зокрема, група німецьких дослідників кафедри медіа та комунікації провела опитування понад 3 тис користувачів Інтернету з Великої Британії.
Учасникам дослідження пропонувалось прочитати 24 тексти, з яких 12 було створено системою штучного інтелекту, а решту — професійними журналістами.
Після цього респонденти мали пройти опитування з приводу сприйняття цих новин з орієнтиром на 5 ключових критеріїв.
Зокрема, враховувались числові характеристики, стиль написання, довжина речень і абзаців, описовість та вибір слів.
Чи перевершив ШІ людей у написанні текстів
Підкреслюється, що чи не найбільше читачів обурило, що речення і слова, які використовував штучний інтелект, були занадто складними і перевантаженими.
Окрім цього читачі залишились невдоволені тим, як ШІ подавав у текстах числа і дані.
Водночас читачам сподобалася структура, характер написання і послідовність викладу як у згенерованих, так і в авторських текстах.
Науковці дійшли висновку, що під час створення новин за допомогою ШІ вони мають потім редагуватись людиною.
Мова йде про зменшення кількості цифр у тексті та краще викладення слів і словосполучень.
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