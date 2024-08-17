Ученые нашли новое доказательство существования "снежной Земли"
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые нашли новое доказательство существования "снежной Земли"

скальное образование
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Источник:  The Guardian

Иностранные ученые пришли к выводу, что скальное образование, охватывающее Ирландию и Шотландию, может подтвердить теорию "снежной Земли".

Главные тезисы

  • Ученые обнаружили скальную формацию, которая может служить доказательством существования "снежной Земли".
  • Теория снежной Земли предполагает, что в древности планета была покрыта льдом от полюсов до экватора.

"Снежная Земля" все же могла существовать

Как удалось узнать в результате нового масштабного исследования, формация Порт-Аскайг, состоящая из слоев горных пород толщиной до 1,1 км, возможно, была сформирована между 662 и 720 миллионами лет назад во время Стуртианского оледенения.

Что важно понимать, это было первое из двух глобальных замерзаний, которые, как считается, повлекли за собой развитие сложной жизни.

Согласно исследованию, один участок обнаженной породы, найденный на шотландских островах Гарвеллах, уникален, поскольку демонстрирует переход к снежной Земле из предыдущей теплой тропической среды. На других скалах, образовавшихся в то же время, например в Северной Америке и Намибии, этот переход отсутствует, — пишет издание.

Ученые также озвучили предположение, что их находки могут быть самой полной в мире записью о снежном шаре Земли.

По их словам, речь идет о теории, предполагающей, что океаны и поверхность суши были покрыты льдом от полюсов к экватору во время двух экстремальных похолоданий между 2,4 млрд и 580 млн лет назад.

Почему эту теорию сложно подтвердить

Прежде всего, это связано с тем, что в большинстве регионов мира отсутствуют слои в горных породах, которые фиксируют тропическую среду и знаменуют переходный период.

Несмотря на это, именно в Шотландии, каким-то чудом, переход можно увидеть.

Ученые также рассказывают, что наступление и отступление льда по всей Земле происходило относительно быстро, на протяжении тысяч лет.

Что важно понимать, это произошло из-за эффекта альбедо — чем больше льда, тем больше солнечного света отражается обратно в космос, и наоборот.

Отступление льда было бы катастрофическим. Жизнь привыкла к десяткам миллионов лет глубокой заморозки. Как только мир потеплел, все живое было бы вынуждено соперничать в гонках вооружений, чтобы приспособиться. Выжившие стали предками всех животных, — объяснил один из авторов исследования.

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