Ученые нашли новое доказательство существования "снежной Земли"

Иностранные ученые пришли к выводу, что скальное образование, охватывающее Ирландию и Шотландию, может подтвердить теорию "снежной Земли".

"Снежная Земля" все же могла существовать

Как удалось узнать в результате нового масштабного исследования, формация Порт-Аскайг, состоящая из слоев горных пород толщиной до 1,1 км, возможно, была сформирована между 662 и 720 миллионами лет назад во время Стуртианского оледенения.

Что важно понимать, это было первое из двух глобальных замерзаний, которые, как считается, повлекли за собой развитие сложной жизни.

Согласно исследованию, один участок обнаженной породы, найденный на шотландских островах Гарвеллах, уникален, поскольку демонстрирует переход к снежной Земле из предыдущей теплой тропической среды. На других скалах, образовавшихся в то же время, например в Северной Америке и Намибии, этот переход отсутствует, — пишет издание. Поделиться

Ученые также озвучили предположение, что их находки могут быть самой полной в мире записью о снежном шаре Земли.

По их словам, речь идет о теории, предполагающей, что океаны и поверхность суши были покрыты льдом от полюсов к экватору во время двух экстремальных похолоданий между 2,4 млрд и 580 млн лет назад.

Почему эту теорию сложно подтвердить

Прежде всего, это связано с тем, что в большинстве регионов мира отсутствуют слои в горных породах, которые фиксируют тропическую среду и знаменуют переходный период.

Несмотря на это, именно в Шотландии, каким-то чудом, переход можно увидеть.

Ученые также рассказывают, что наступление и отступление льда по всей Земле происходило относительно быстро, на протяжении тысяч лет.

Что важно понимать, это произошло из-за эффекта альбедо — чем больше льда, тем больше солнечного света отражается обратно в космос, и наоборот.