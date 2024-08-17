Вчені знайшли новий доказ існування "снігової Землі"

Іноземні науковці дійшли висновку, що скельне утворення, яке охоплює Ірландію та Шотландію, може бути рідкісним свідченням "снігової Землі".

“Снігова Земля” все ж могла існувати

Як вдалося дізнатися в результаті нового масштабного дослідження, формація Порт-Аскайг, яка складається з шарів гірських порід товщиною до 1,1 км, можливо, була сформовано між 662 і 720 мільйонами років тому під час Стуртіанського зледеніння.

Що важливо розуміти, це було перше з двох глобальних замерзань, які, як вважається, спричинили розвиток складного життя.

Згідно з дослідженням, одна ділянка оголеної породи, знайдена на шотландських островах Гарвеллах, є унікальною, оскільки демонструє перехід до снігової Землі з попереднього теплого тропічного середовища. На інших скелях, що утворилися в той самий час, наприклад, у Північній Америці та Намібії, цей перехід відсутній, — пише видання. Поширити

Вчені також озвучили припущення, що їхні знахідки можуть бути найповнішим у світі записом про снігову кулю Землі.

За їхніми словами, йдеться про теорію, яка припускає, що океани та поверхня суші були вкриті льодом від полюсів до екватора під час двох екстремальних похолодань між 2,4 млрд і 580 млн років тому.

Чому цю теорію складно підтвердити

Насамперед це пов’язано з тим, що у більшості регіонів світу відсутні шари в гірських породах, які фіксують тропічне середовище і знаменують перехідний період.

Попри це, саме в Шотландії, якимось дивом, перехід можна побачити.

Науковці також розповідають, що наступ та відступ льоду по всій Землі відбувався відносно швидко, впродовж тисяч років.

Що важливо розуміти, це сталося через ефект альбедо — чим більше льоду, тим більше сонячного світла відбивається назад у космос, і навпаки.