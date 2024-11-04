По мнению британских ученых из Бристольского университета, экстремальные температуры на фоне климатических изменений, вызванных человечеством, в конечном итоге приведут к массовому вымиранию.
Главные тезисы
- Экстремальные температуры на фоне климатических изменений могут привести к гибели человечества, по прогнозам ученых.
- Образование суперконтинента Пангея Ультима может вызвать резкое повышение температур на планете и увеличить опасность для жизни.
- Угроза экстремальных температур до 70 °C и выше подчеркивает важность борьбы с изменением климата и уменьшением выбросов парниковых газов.
- Формирование нового суперконтинента приведет к слишком жаркой и засушливой среде для существования многих видов, включая людей.
- Необходимо активно внедрять меры по защите окружающей среды и борьбе с изменением климата, чтобы предотвратить потенциальную угрозу гибели человечества.
Как повышение температуры на планете грозит человечеству гибелью
По словам старшего научного сотрудника Бристольского университета Александра Фарнсворта, континенты на планете понемногу дрейфуют и впоследствии сформируют новый суперконтинент, уже получивший название Пангея Ультима.
В результате образования этого суперконтинента на планете радикально изменится климат.
Для определения последствий климатических изменений британские ученые использовали созданные суперкомпьютером климатические модели с целью демонстрации того, как вновь образованный суперконтинент Пангея Ультима создаст слишком жаркую и засушливую среду для существования большинства форм жизни на планете, включая людей.
Каким образом Земля станет практически непригодной для жизни
Ученые подчеркивают, что образование суперконтинента приведет к тому, что значительная площадь суши будет размещаться слишком далеко от охлаждающего влияния океана, явления, которое называется эффектом континентальности.
Кроме того, в течение миллионов лет Солнце станет еще более ярким, излучая больше энергии и нагревая нашу планету.
К тому же рост вулканической активности через тектонические движения повлечет за собой выделение еще большего количества углекислого газа в атмосферу, способствуя еще большему парниковому эффекту.
Длительная жара также плохо повлияет на млекопитающих. По результатам исследования только около 8-16 % суши на новом суперконтиненте будет пригодным для их обитания.
Поскольку экстремальная жара будет царить на большинстве территории планеты, поиск пищи и воды станет практически невозможным.
Хотя этот сценарий состоится через миллионы лет, исследователи подчеркивают, что мы не должны упускать из виду текущий климатический кризис.
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