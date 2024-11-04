По мнению британских ученых из Бристольского университета, экстремальные температуры на фоне климатических изменений, вызванных человечеством, в конечном итоге приведут к массовому вымиранию.

Как повышение температуры на планете грозит человечеству гибелью

По словам старшего научного сотрудника Бристольского университета Александра Фарнсворта, континенты на планете понемногу дрейфуют и впоследствии сформируют новый суперконтинент, уже получивший название Пангея Ультима.

В результате образования этого суперконтинента на планете радикально изменится климат.

Для определения последствий климатических изменений британские ученые использовали созданные суперкомпьютером климатические модели с целью демонстрации того, как вновь образованный суперконтинент Пангея Ультима создаст слишком жаркую и засушливую среду для существования большинства форм жизни на планете, включая людей.

Снова возникнущий суперконтинент фактически создаст тройной удар, включающий эффект континентальности, более жаркое солнце и больше CO₂ в атмосфере, увеличивая парниковый эффект для большей части планеты, — объясняет Фарнсворт. Поделиться

Гибель человечества

Каким образом Земля станет практически непригодной для жизни

Ученые подчеркивают, что образование суперконтинента приведет к тому, что значительная площадь суши будет размещаться слишком далеко от охлаждающего влияния океана, явления, которое называется эффектом континентальности.

Кроме того, в течение миллионов лет Солнце станет еще более ярким, излучая больше энергии и нагревая нашу планету.

Учитывая, что Солнце будет излучать примерно на 2,5% больше радиации, а суперконтинент будет в основном в жарких, влажных тропиках, большая часть планеты может столкнуться с температурой от 40 до 70 °C, — прогнозирует британский ученый. Поделиться

К тому же рост вулканической активности через тектонические движения повлечет за собой выделение еще большего количества углекислого газа в атмосферу, способствуя еще большему парниковому эффекту.

Перспективы на отдаленное будущее кажутся очень хмурыми. Уровень углекислого газа может быть вдвое выше нынешнего. Ежедневные температуры от 40 до 50 °C и даже выше, усиленные высоким уровнем влажности, в конечном счете решат нашу судьбу. Люди — рядом со многими другими видами — умрут из-за своей неспособности отдавать это тепло через пот, охлаждая свои тела, — предупреждает Фарнсворт. Поделиться

Длительная жара также плохо повлияет на млекопитающих. По результатам исследования только около 8-16 % суши на новом суперконтиненте будет пригодным для их обитания.

Поскольку экстремальная жара будет царить на большинстве территории планеты, поиск пищи и воды станет практически невозможным.

Хотя этот сценарий состоится через миллионы лет, исследователи подчеркивают, что мы не должны упускать из виду текущий климатический кризис.