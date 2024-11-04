Ученые назвали наиболее вероятную причину гибели человечества
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые назвали наиболее вероятную причину гибели человечества

Массовое вымирание
Читати українською
Источник:  earth.com

По мнению британских ученых из Бристольского университета, экстремальные температуры на фоне климатических изменений, вызванных человечеством, в конечном итоге приведут к массовому вымиранию.

Главные тезисы

  • Экстремальные температуры на фоне климатических изменений могут привести к гибели человечества, по прогнозам ученых.
  • Образование суперконтинента Пангея Ультима может вызвать резкое повышение температур на планете и увеличить опасность для жизни.
  • Угроза экстремальных температур до 70 °C и выше подчеркивает важность борьбы с изменением климата и уменьшением выбросов парниковых газов.
  • Формирование нового суперконтинента приведет к слишком жаркой и засушливой среде для существования многих видов, включая людей.
  • Необходимо активно внедрять меры по защите окружающей среды и борьбе с изменением климата, чтобы предотвратить потенциальную угрозу гибели человечества.

Как повышение температуры на планете грозит человечеству гибелью

По словам старшего научного сотрудника Бристольского университета Александра Фарнсворта, континенты на планете понемногу дрейфуют и впоследствии сформируют новый суперконтинент, уже получивший название Пангея Ультима.

В результате образования этого суперконтинента на планете радикально изменится климат.

Для определения последствий климатических изменений британские ученые использовали созданные суперкомпьютером климатические модели с целью демонстрации того, как вновь образованный суперконтинент Пангея Ультима создаст слишком жаркую и засушливую среду для существования большинства форм жизни на планете, включая людей.

Снова возникнущий суперконтинент фактически создаст тройной удар, включающий эффект континентальности, более жаркое солнце и больше CO₂ в атмосфере, увеличивая парниковый эффект для большей части планеты, — объясняет Фарнсворт.

Ученые назвали причину вероятной гибели человечества
Гибель человечества

Каким образом Земля станет практически непригодной для жизни

Ученые подчеркивают, что образование суперконтинента приведет к тому, что значительная площадь суши будет размещаться слишком далеко от охлаждающего влияния океана, явления, которое называется эффектом континентальности.

Кроме того, в течение миллионов лет Солнце станет еще более ярким, излучая больше энергии и нагревая нашу планету.

Учитывая, что Солнце будет излучать примерно на 2,5% больше радиации, а суперконтинент будет в основном в жарких, влажных тропиках, большая часть планеты может столкнуться с температурой от 40 до 70 °C, — прогнозирует британский ученый.

К тому же рост вулканической активности через тектонические движения повлечет за собой выделение еще большего количества углекислого газа в атмосферу, способствуя еще большему парниковому эффекту.

Перспективы на отдаленное будущее кажутся очень хмурыми. Уровень углекислого газа может быть вдвое выше нынешнего. Ежедневные температуры от 40 до 50 °C и даже выше, усиленные высоким уровнем влажности, в конечном счете решат нашу судьбу. Люди — рядом со многими другими видами — умрут из-за своей неспособности отдавать это тепло через пот, охлаждая свои тела, — предупреждает Фарнсворт.

Длительная жара также плохо повлияет на млекопитающих. По результатам исследования только около 8-16 % суши на новом суперконтиненте будет пригодным для их обитания.

Поскольку экстремальная жара будет царить на большинстве территории планеты, поиск пищи и воды станет практически невозможным.

Хотя этот сценарий состоится через миллионы лет, исследователи подчеркивают, что мы не должны упускать из виду текущий климатический кризис.

Жизненно важно не упускать из виду наш текущий климатический кризис, который является результатом выбросов парниковых газов человеком. В то время как мы прогнозируем, что через 250 млн. лет планета станет непригодной для жизни, сегодня мы уже чувствуем экстремальную жару, которая губительно влияет на здоровье человека. Вот почему очень важно как можно быстрее достичь нулевых выбросов, — подчеркнула соавтор исследования, научная сотрудница по изменению климата и здоровью в Университете Бристоля, доктор Юнис Ло.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Астероид и горы пыли. Ученые выдвинули новую гипотезу о вымирании динозавров
Динозавр
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Как человечеству удалось избежать вымирания почти миллион лет назад — объяснение ученых
Людские черепа
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Ежей внесли в Красную книгу из-за угрозы вымирания
Еж

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?