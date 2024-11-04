На думку британських вчених з Брістольського університету, екстремальні температури на тлі спричинених людством кліматичних змін у кінцевому підсумку призведуть до масового вимирання.

Як підвищення температури на планеті загрожує людству загибеллю

За словами старшого наукового співробітника Брістольського університету Александра Фарнсворта, континенти на планеті потроху дрейфують і згодом сформують новий суперконтинент, який вже отримав назву Пангея Ультима.

Внаслідок утворення цього суперконтиненту на планеті радикально зміниться клімат.

Для визначення наслідків кліматичних змін британські науковці використовували створені суперкомп’ютером кліматичні моделі із метою демонстрації того, як новоутворений суперконтинент Пангея Ультима створить надто спекотне та посушливе середовище для існування більшості форм життя на планеті, включаючи людей.

Суперконтинент, що знову виникне, фактично створить потрійний удар, що включає ефект континентальності, більш спекотне сонце і більше CO₂ в атмосфері, збільшуючи парниковий ефект для більшої частини планети, — пояснює Фарнсворт. Поширити

Загибель людства

Яким чином Земля стане практично не придатною для життя

Науковці підкреслюють, що утворення суперконтиненту призведе до того, що значна площа суші буде розміщуватись занадто далеко від охолоджуючого впливу океану, явища, яке має назву ефект континентальності.

Окрім цього, протягом мільйонів років Сонце стане ще більш яскравим, випромінюючи більше енергії і нагріваючи нашу планету.

З огляду на те, що Сонце випромінюватиме приблизно на 2,5% більше радіації, а суперконтинент буде розташований здебільшого у спекотних, вологих тропіках, більша частина планети може зіткнутися з температурою від 40 до 70 °C, — прогнозує британський науковець. Поширити

До того ж зростання вулканічної активності через тектонічні рухи спричинить виділення ще більшої кількості вуглекислого газу в атмосферу, сприяючи ще більшому парниковому ефекту.

Перспективи на віддалене майбутнє здаються дуже похмурими. Рівень вуглекислого газу може бути вдвічі вищим за нинішній. Щоденні температури від 40 до 50 °C і навіть вище, посилені високим рівнем вологості, зрештою вирішать нашу долю. Люди — поряд із багатьма іншими видами — помруть через свою нездатність віддавати це тепло через піт, охолоджуючи свої тіла, — попереджає Фарнсворт. Поширити

Тривала спека також погано вплине на ссавців. За результатами дослідження, тільки близько 8-16 % суші на новому суперконтиненті буде придатним для їхнього проживання.

Оскільки екстремальна спека пануватиме на більшості території планети, пошуки їжі та води стануть практично неможливими.

Хоча цей сценарій відбудеться через мільйони років, дослідники підкреслюють, що ми не повинні випускати з уваги поточну кліматичну кризу.