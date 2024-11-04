На думку британських вчених з Брістольського університету, екстремальні температури на тлі спричинених людством кліматичних змін у кінцевому підсумку призведуть до масового вимирання.
Головні тези:
- Утворення суперконтиненту Пангея Ультима може призвести до різкого підвищення температур на планеті та масового вимирання видів, включаючи людей.
- За прогнозами вчених, ефект континентальності та зростання вулканічної активності сприятимуть збільшенню парникового ефекту та небезпеці для життя на Землі.
- Імовірність екстремальних температур від 40 до 70 °C та вище у майбутньому підкреслює необхідність боротьби зі зміною клімату та зменшенням викидів парникових газів.
- Хоча сценарій загибелі людства відбудеться через мільйони років, поточна кліматична криза вже має великі наслідки для здоров'я та довкілля.
- Ураховуючи прогнозовані наслідки утворення суперконтиненту, важливо активно звертати увагу на заходи захисту навколишнього середовища та боротьби зі зміною клімату.
Як підвищення температури на планеті загрожує людству загибеллю
За словами старшого наукового співробітника Брістольського університету Александра Фарнсворта, континенти на планеті потроху дрейфують і згодом сформують новий суперконтинент, який вже отримав назву Пангея Ультима.
Внаслідок утворення цього суперконтиненту на планеті радикально зміниться клімат.
Для визначення наслідків кліматичних змін британські науковці використовували створені суперкомп’ютером кліматичні моделі із метою демонстрації того, як новоутворений суперконтинент Пангея Ультима створить надто спекотне та посушливе середовище для існування більшості форм життя на планеті, включаючи людей.
Яким чином Земля стане практично не придатною для життя
Науковці підкреслюють, що утворення суперконтиненту призведе до того, що значна площа суші буде розміщуватись занадто далеко від охолоджуючого впливу океану, явища, яке має назву ефект континентальності.
Окрім цього, протягом мільйонів років Сонце стане ще більш яскравим, випромінюючи більше енергії і нагріваючи нашу планету.
До того ж зростання вулканічної активності через тектонічні рухи спричинить виділення ще більшої кількості вуглекислого газу в атмосферу, сприяючи ще більшому парниковому ефекту.
Тривала спека також погано вплине на ссавців. За результатами дослідження, тільки близько 8-16 % суші на новому суперконтиненті буде придатним для їхнього проживання.
Оскільки екстремальна спека пануватиме на більшості території планети, пошуки їжі та води стануть практично неможливими.
Хоча цей сценарій відбудеться через мільйони років, дослідники підкреслюють, що ми не повинні випускати з уваги поточну кліматичну кризу.
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