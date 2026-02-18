Ученые назвали неожиданное преимущество физических нагрузок
Источник:  online.ua

Физические нагрузки – неотъемлемая часть жизни миллионов людей в разных уголках планеты. Как оказалось, они не только способствуют улучшению здоровья и внешнего вида, но и даже обеспечивают эмоциональную устойчивость в стрессовых ситуациях.

В новом исследовании приняли участие 40 здоровых добровольцев, пишет Acta Psychologica.

Что важно понимать, их спортивную подготовку оценивали с помощью опроса касательно того, как часто они занимаются физической активностью.

По словам ученых, эмоциональную стойкость опрошенных тестировали с помощью изображений, призванных вызвать гнев или тревогу или нейтральных картинок.

Хотя после сессии из 69 эмоциональных картинок участники из обеих групп испытывали большую тревогу, чем до того, натренированные люди в целом имели более низкий начальный уровень тревожности и гнева и оставались более спокойными. В то же время те, чья физическая активность была ниже средней, имели почти в восемь раз больший риск роста уровня тревожности с умеренного до высокого.

Таким образом ученые пришли к выводу, что люди, которые часто занимаются физической активностью, эмоционально устойчивее и лучше переносят стресс, чем малоподвижные участники исследования.

Следует обратить внимание на то, что особенно заметным это было у тех, кто занимался кардиотренировками.

