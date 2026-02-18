Ученые назвали неожиданное преимущество физических нагрузок

Физические нагрузки – неотъемлемая часть жизни миллионов людей в разных уголках планеты. Как оказалось, они не только способствуют улучшению здоровья и внешнего вида, но и даже обеспечивают эмоциональную устойчивость в стрессовых ситуациях.
Главные тезисы
- Исследование было проведено при участии 40 здоровых добровольцев.
- Регулярные физические нагрузки также нивелируют последствия хронического стресса.
Физическая активность является еще одним инструментом в борьбе со стрессом
В новом исследовании приняли участие 40 здоровых добровольцев, пишет Acta Psychologica.
Что важно понимать, их спортивную подготовку оценивали с помощью опроса касательно того, как часто они занимаются физической активностью.
По словам ученых, эмоциональную стойкость опрошенных тестировали с помощью изображений, призванных вызвать гнев или тревогу или нейтральных картинок.
Таким образом ученые пришли к выводу, что люди, которые часто занимаются физической активностью, эмоционально устойчивее и лучше переносят стресс, чем малоподвижные участники исследования.
Следует обратить внимание на то, что особенно заметным это было у тех, кто занимался кардиотренировками.
