Учені виявили неочікувану перевагу фізичних навантажень

Фізичні навантаження — невід'ємна частина життя мільйонів людей у різних куточках планети. Як виявилося, вони не лише сприяють покращенню стану здоров'я та зовнішнього вигляду, а й навіть забезпечують емоційну стійкість у стресових ситуаціях.

Фізична активність є ще один інструментом проти стресу

У новому дослідженні взяли участь 40 здорових добровольців, пише Acta Psychologica.

Що важливо розуміти, їхню спортивну підготовку оцінювали за допомогою опитування щодо того, як часто вони займаються фізичною активністю.

За словами вчених, емоційну стійкість опитаних тестували за допомогою зображень, покликаних викликати гнів чи тривогу, або нейтральних картинок.

Хоча після сесії з 69 емоційних картинок учасники з обох груп відчували більшу тривогу, ніж до того, натреновані люди загалом мали нижчий початковий рівень тривожності та гніву й залишалися спокійнішими. Водночас ті, чия фізична активність була нижчою за середню, мали майже у вісім разів більший ризик зростання рівня тривожності з помірного до високого. Поширити

Таким чином науковці дійшли висновку, що люди, які часто займаються фізичною активністю, є емоційно стійкішими та краще переносять стрес, ніж малорухливі учасники дослідження.