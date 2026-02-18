Учені виявили неочікувану перевагу фізичних навантажень
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Учені виявили неочікувану перевагу фізичних навантажень

Фізична активність є ще один інструментом проти стресу
Джерело:  online.ua

Фізичні навантаження — невід'ємна частина життя мільйонів людей у різних куточках планети. Як виявилося, вони не лише сприяють покращенню стану здоров'я та зовнішнього вигляду, а й навіть забезпечують емоційну стійкість у стресових ситуаціях.

Головні тези:

  • Дослідження провели за участі 40 здорових добровольців.
  • Регулярні фізичні навантаження також нівелюють наслідки хронічного стресу.

Фізична активність є ще один інструментом проти стресу

У новому дослідженні взяли участь 40 здорових добровольців, пише Acta Psychologica.

Що важливо розуміти, їхню спортивну підготовку оцінювали за допомогою опитування щодо того, як часто вони займаються фізичною активністю.

За словами вчених, емоційну стійкість опитаних тестували за допомогою зображень, покликаних викликати гнів чи тривогу, або нейтральних картинок.

Хоча після сесії з 69 емоційних картинок учасники з обох груп відчували більшу тривогу, ніж до того, натреновані люди загалом мали нижчий початковий рівень тривожності та гніву й залишалися спокійнішими. Водночас ті, чия фізична активність була нижчою за середню, мали майже у вісім разів більший ризик зростання рівня тривожності з помірного до високого.

Таким чином науковці дійшли висновку, що люди, які часто займаються фізичною активністю, є емоційно стійкішими та краще переносять стрес, ніж малорухливі учасники дослідження.

Варто звернути увагу на те, що особливо помітним це було у тих, хто займався кардіотренуваннями.

