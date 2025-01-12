Ученые назвали самый долгий год в истории человечества

Как удалось узнать ученым, 46 год до нашей эры длился 445 дней, что на целых 80 дней больше, чем привычный год.

Как все происходило в прошлом

По словам ученых, до того, как Юлий Цезарь ввел юлианский календарь, год выглядел совсем иначе.

Что важно понимать, он насчитывал всего 4 месяца (март, июль, октябрь и май) по 31 дню в каждом. Остальные были короче — по 29 дней в каждом, за исключением февраля с 28 днями.

Именно поэтому календарь быстро рассинхронизировался с движением Земли вокруг Солнца, и примерно к 200 году до н. э. он был настолько сбит, что почти полное затмение, которое произошло в то время, что мы сейчас называем 14 марта, было зафиксировано как случившееся 11 июля. Поделиться

Ученые обращают внимание на то, что "дополнительный месяц" под названием "Мерседониус" нужно было добавлять каждые несколько лет, чтобы противодействовать беспорядку в исчислении.

Уже тогда люди отдавали себе отчет, что так не должно быть и нужно искать выход.

Что придумал Юлий Цезарь

Древнеримский диктатор решил устранить этот хаос и ввел юлианский календарь 45 года до н. е., прибавив один или два дня к коротким месяцам (кроме февраля), чтобы общее количество дней в году составляло 365.

Более того, именно Цезарь решился отменить "дополнительный" месяц, который точно был лишним и приводил к еще большему беспорядку.

Но... оставалась проблема, которую нужно было решить — год все еще не соответствовал временам года и, чтобы исправить это, Цезарь добавил несколько месяцев до 46 до н. э. Чтобы правильный отсчет времен года мог начаться со следующих январских календ, он вставил два месяца между ноябрем и декабрем. Поделиться

По словам ученых, год, в котором были введены эти изменения, был годом с 15 месяцами.