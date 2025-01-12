Ученые назвали самый долгий год в истории человечества

Как удалось узнать ученым, 46 год до нашей эры длился 445 дней, что на целых 80 дней больше, чем привычный год.
Главные тезисы
- Самый долгий год в истории человечества был следствием хаотичной реформы Юлия Цезаря.
- Де-факто он длился 15 месяцев.
- Историки часто называют его annus confusedis или "год путаницы".
Как все происходило в прошлом
По словам ученых, до того, как Юлий Цезарь ввел юлианский календарь, год выглядел совсем иначе.
Что важно понимать, он насчитывал всего 4 месяца (март, июль, октябрь и май) по 31 дню в каждом. Остальные были короче — по 29 дней в каждом, за исключением февраля с 28 днями.
Ученые обращают внимание на то, что "дополнительный месяц" под названием "Мерседониус" нужно было добавлять каждые несколько лет, чтобы противодействовать беспорядку в исчислении.
Уже тогда люди отдавали себе отчет, что так не должно быть и нужно искать выход.
Что придумал Юлий Цезарь
Древнеримский диктатор решил устранить этот хаос и ввел юлианский календарь 45 года до н. е., прибавив один или два дня к коротким месяцам (кроме февраля), чтобы общее количество дней в году составляло 365.
Более того, именно Цезарь решился отменить "дополнительный" месяц, который точно был лишним и приводил к еще большему беспорядку.
По словам ученых, год, в котором были введены эти изменения, был годом с 15 месяцами.
Таким образом, именно 46 год до н. е. стал самым длинным годом в зафиксированной истории — 445 дней, и иногда его называют annus confusedis, или "годом путаницы".
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