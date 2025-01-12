Учені назвали найдовший рік в історії людства

Як вдалося дізнатися науковцям, 46 рік до нашої ери тривав 445 днів, що на цілих 80 днів більше, ніж звичний рік.

Як все відбувалося у минулому

За словами науковців, до того, як Юлій Цезар запровадив юліанський календар, рік мав зовсім інакший вигляд.

Що важливо розуміти, він налічував лише 4 місяці (березень, липень, жовтень і травень) по 31 дню в кожному. Інші були коротшими, містили по 29 днів у кожному, за винятком лютого з 28 днями.

Саме через це календар швидко розсинхронізувався з рухом Землі навколо Сонця, і приблизно до 200 року до н. е. він був настільки збитий, що майже повне затемнення, яке відбулося в той час, що ми зараз називаємо 14 березня, було зафіксоване як таке, що сталося 11 липня. Поширити

Вчені звертають увагу на те, що "додатковий місяць" під назвою Мерседоніус потрібно було додавати кожні кілька років, щоб протидіяти безладу в обчисленні.

Уже тоді люди усвідомлювали, що так не має бути й потрібно шукати вихід.

Що вигадав Юлій Цезар

Давньоримський диктатор вирішив усунути цей хаос і запровадив юліанський календар 45 року до н. е., додавши один або два дні до коротких місяців (крім лютого), щоб загальна кількість днів у році становила 365.

Ба більше, саме Цезар наважився скасувати “додатковий” місяць, який точно був зайвим й призводив до ще більшого безладу.

Але... залишалася проблема, яку потрібно було розв'язати — рік все ще не відповідав порам року і, щоб виправити це, Цезар додав кілька місяців до 46 року до н. е. Щоб правильний відлік пір року міг розпочатися з наступних січневих календ, він вставив два місяці між листопадом і груднем. Поширити

За словами науковців, рік, у якому було введено ці зміни, був роком із 15 місяців.