Учені назвали найдовший рік в історії людства

Як вдалося дізнатися науковцям, 46 рік до нашої ери тривав 445 днів, що на цілих 80 днів більше, ніж звичний рік.
Головні тези:
- Найдовший рік у історії людства був наслідок хаотичної реформи Юлія Цезаря.
- Де-факто він тривав аж 15 місяців.
- Історики доволі часто називають його annus confusedis або "рік плутанини".
Як все відбувалося у минулому
За словами науковців, до того, як Юлій Цезар запровадив юліанський календар, рік мав зовсім інакший вигляд.
Що важливо розуміти, він налічував лише 4 місяці (березень, липень, жовтень і травень) по 31 дню в кожному. Інші були коротшими, містили по 29 днів у кожному, за винятком лютого з 28 днями.
Вчені звертають увагу на те, що "додатковий місяць" під назвою Мерседоніус потрібно було додавати кожні кілька років, щоб протидіяти безладу в обчисленні.
Уже тоді люди усвідомлювали, що так не має бути й потрібно шукати вихід.
Що вигадав Юлій Цезар
Давньоримський диктатор вирішив усунути цей хаос і запровадив юліанський календар 45 року до н. е., додавши один або два дні до коротких місяців (крім лютого), щоб загальна кількість днів у році становила 365.
Ба більше, саме Цезар наважився скасувати “додатковий” місяць, який точно був зайвим й призводив до ще більшого безладу.
За словами науковців, рік, у якому було введено ці зміни, був роком із 15 місяців.
Таким чином саме 46 рік до н. е. став найдовшим роком у зафіксованій історії — 445 днів, і іноді його називають annus confusedis, або "роком плутанини".
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