Ученые обнаружили "бассейны смерти" в Красном море

Ученые обнаружили в Красном море естественные смертельные ловушки именно в том месте, где, как свидетельствует Библия, Моисей разделил морские воды.
Главные тезисы
- В Красном море ученые обнаружили смертельные соляные бассейны, где все живое умирает из-за нехватки кислорода.
- Условия в бассейнах схожи с условиями ранней Земли, что может указывать на возможное место возникновения первой жизни.
Что известно о новом открытии ученых
По словам ученых, соляные бассейны были найдены на глубине 1219 м ниже поверхности залива Акаба, где вода в 10 раз соленее обычной морской.
Кроме того, указано, что нехватка кислорода становится причиной того, что бассейны убивают или калечат все живое, что туда попадает.
В исследовании также утверждается, что большие хищники прячутся у края этих бассейнов, чтобы схватить добычу после того, как она подвергнется уничтожающему воздействию соленой воды.
Исследовательская группа под руководством заведующего кафедрой морских геологических наук в Университете Майами озвучила предположение, что эти условия имитируют те, которые были на ранней Земле.
По их убеждению, именно в таком месте, в глубоком море, могла возникнуть первая жизнь.
Более того, указано, что эти так называемые "бассейны смерти" могут стать подсказками во время поиска внеземных организмов.
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