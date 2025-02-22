Ученые обнаружили "бассейны смерти" в Красном море

Ученые обнаружили в Красном море естественные смертельные ловушки именно в том месте, где, как свидетельствует Библия, Моисей разделил морские воды.

Что известно о новом открытии ученых

По словам ученых, соляные бассейны были найдены на глубине 1219 м ниже поверхности залива Акаба, где вода в 10 раз соленее обычной морской.

Кроме того, указано, что нехватка кислорода становится причиной того, что бассейны убивают или калечат все живое, что туда попадает.

В исследовании также утверждается, что большие хищники прячутся у края этих бассейнов, чтобы схватить добычу после того, как она подвергнется уничтожающему воздействию соленой воды.

Фото: flickr

Исследовательская группа под руководством заведующего кафедрой морских геологических наук в Университете Майами озвучила предположение, что эти условия имитируют те, которые были на ранней Земле.

По их убеждению, именно в таком месте, в глубоком море, могла возникнуть первая жизнь.

Более того, указано, что эти так называемые "бассейны смерти" могут стать подсказками во время поиска внеземных организмов.