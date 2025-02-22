Учені виявили "басейни смерті" у Червоному морі

Науковці знайшли у Червоному морі природні смертельні пастки саме в тому місці, де, як свідчить Бібілія, Мойсей розділив морські води.

Що відомо про нове відкриття вчених

За словами науковців, соляні басейни були знайдені на глибині 1219 м нижче за поверхню затоки Акаба, де вода в 10 разів солоніша за звичайну морську.

Окрім того, наголошується, що брак кисню стає причиною того, що басейни вбивають або калічать усе живе, що до них потрапляє.

У дослідженні також стверджується, що більші хижаки ховаються біля краю цих басейнів, щоб схопити здобич після того, як вона піддасться знищувальному впливу солоної води.

Фото: flickr

Дослідницька група під керівництвом завідувача кафедри морських геологічних наук в Університеті Майамі озвучила припущення, що ці умови імітують ті, що були на ранній Землі.

На їхнє переконання, саме в такому місці, в глибокому морі, могло виникнути перше життя.

Ба більше, вказано, що ці так звані "басейни смерті" можуть стати підказками під час пошуку позаземних організмів.