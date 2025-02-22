Учені виявили "басейни смерті" у Червоному морі
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Учені виявили "басейни смерті" у Червоному морі

Червоне море
Джерело:  Fox News

Науковці знайшли у Червоному морі природні смертельні пастки саме в тому місці, де, як свідчить Бібілія, Мойсей розділив морські води.

Головні тези:

  • У Червоному морі вчені виявили смертельні соляні басейни, де усе живе вмирає через брак кисню.
  • Умови у басейнах схожі на умови ранньої Землі, що може вказувати на можливе місце виникнення першого життя.

Що відомо про нове відкриття вчених

За словами науковців, соляні басейни були знайдені на глибині 1219 м нижче за поверхню затоки Акаба, де вода в 10 разів солоніша за звичайну морську.

Окрім того, наголошується, що брак кисню стає причиною того, що басейни вбивають або калічать усе живе, що до них потрапляє.

У дослідженні також стверджується, що більші хижаки ховаються біля краю цих басейнів, щоб схопити здобич після того, як вона піддасться знищувальному впливу солоної води.

Фото: flickr

Дослідницька група під керівництвом завідувача кафедри морських геологічних наук в Університеті Майамі озвучила припущення, що ці умови імітують ті, що були на ранній Землі.

На їхнє переконання, саме в такому місці, в глибокому морі, могло виникнути перше життя.

Ба більше, вказано, що ці так звані "басейни смерті" можуть стати підказками під час пошуку позаземних організмів.

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