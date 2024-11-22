Американские ученые из Университета Джонса Гопкинса заявили об обнаружении глиняных цилиндров с отчеканенными надписями в гробницах одного из древних городов на территории Сирии.

Что известно об обнаружении надписей с вероятно первым алфавитом на Земле

Исследователи отмечают , что обнаруженные глиняные цилиндры могут быть по меньшей мере на 500 лет старше алфавита, который был найден на территории Египта.

Известно, что команда ученых под руководством профессора археологии Гленна Шварца производила раскопки на западе Сирии в течение 16 лет.

Телль-Умм-эль-Мар считается одним из первых человеческих центров среднего размера. Там исследователи нашли гробницы ранних бронзовых суток.

Что удалось найти в древних гробницах

В одном из наиболее сохранившихся захоронений были найдены 6 скелетов, золотые и серебряные украшения, кухонная посуда, наконечник копья и неповрежденные гончарные сосуды.

Рядом с керамикой хранились четыре слегка обожженные глиняные цилиндры с надписями, похожими на алфавитные.

Глиняные цилиндры с вероятно первым алфавитом

Цилинды были перфорированы, так что я могу представить, как с помощью веревки их привязывали к другому объекту как бирку. Возможно, на них подробно описано содержимое сосудов, откуда они родом или кому принадлежали. Мы можем только догадываться, ведь у нас нет средств для перевода написанного, — отмечает профессор Гленн Шварц. Поделиться

С помощью радиоуглеродного анализа ученые установили, что найденные артефакты старше первых представителей алфавита из Египта.