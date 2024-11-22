Ученые обнаружили место вероятного появления первого алфавита на Земле
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые обнаружили место вероятного появления первого алфавита на Земле

Археолог
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Источник:  online.ua

Американские ученые из Университета Джонса Гопкинса заявили об обнаружении глиняных цилиндров с отчеканенными надписями в гробницах одного из древних городов на территории Сирии.

Главные тезисы

  • Обнаружены глиняные цилиндры с надписями, которые могут быть старше известного алфавита на 500 лет.
  • С помощью радиоуглеродного анализа установлено, что найденные артефакты старше первых представителей алфавита из Египта.
  • Найденные артефакты в гробницах ранних бронзовых суток в Сирии указывают на возможное место возникновения алфавита на Земле.
  • Исследование демонстрирует, что история формирования алфавита может быть более сложной и разнообразной, чем предполагалось.
  • Новые открытия в археологии подтверждают возможное первое место появления алфавита на Земле и вызывают интерес к исследованиям в области письменности.

Что известно об обнаружении надписей с вероятно первым алфавитом на Земле

Исследователи отмечают , что обнаруженные глиняные цилиндры могут быть по меньшей мере на 500 лет старше алфавита, который был найден на территории Египта.

Известно, что команда ученых под руководством профессора археологии Гленна Шварца производила раскопки на западе Сирии в течение 16 лет.

Телль-Умм-эль-Мар считается одним из первых человеческих центров среднего размера. Там исследователи нашли гробницы ранних бронзовых суток.

Что удалось найти в древних гробницах

В одном из наиболее сохранившихся захоронений были найдены 6 скелетов, золотые и серебряные украшения, кухонная посуда, наконечник копья и неповрежденные гончарные сосуды.

Рядом с керамикой хранились четыре слегка обожженные глиняные цилиндры с надписями, похожими на алфавитные.

Археологи нашли глиняные цилиндры с древнейшим алфавитом на Земле
Глиняные цилиндры с вероятно первым алфавитом

Цилинды были перфорированы, так что я могу представить, как с помощью веревки их привязывали к другому объекту как бирку. Возможно, на них подробно описано содержимое сосудов, откуда они родом или кому принадлежали. Мы можем только догадываться, ведь у нас нет средств для перевода написанного, — отмечает профессор Гленн Шварц.

С помощью радиоуглеродного анализа ученые установили, что найденные артефакты старше первых представителей алфавита из Египта.

Ранее ученые считали, что алфавит был изобретен в Египте или вблизи него примерно после 1900 года до нашей эры. Шварц.

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