Вчені виявили місце ймовірної появи першого алфавіту на Землі
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Вчені виявили місце ймовірної появи першого алфавіту на Землі

Археолог
Джерело:  online.ua

Американські вчені з Університету Джонса Гопкінса заявили про виявлення гліняних циліндрів із викарбуваними написами у гробницях одного зі стародавніх міст на території Сирії. 

Головні тези:

  • Американські вчені з Університету Джонса Гопкінса виявили гліняні циліндри з написами, що можуть бути старші за відомий алфавіт на 500 років.
  • За допомогою радіовуглецевого аналізу встановлено, що знайдені артефакти старші за перші представники алфавіту з Єгипту, що може змінити уявлення про походження алфавіту.
  • Гліняні циліндри із викарбуваними написами відображають можливість пояснення вмісту посудин та вказівок щодо їх власників у давні часи.
  • Знайдені артефакти в гробницях ранньої бронзової доби в Сирії свідчать про можливе місце виникнення алфавіту на Землі.
  • Виявлення вчених демонструє, що історія формування алфавіту може бути складнішою та різноманітнішою, ніж раніше вважалося.

Що відомо про виявлення написів з ймовірно першим алфавітом на Землі

Дослідники зазначають, що виявлені гліняні циліндри можуть бути щонайменше на 500 років старшими за алфавіт, який був знайдений на території Єгипту.

Відомо, що команда науковців під керівництвом професора археології Гленна Шварца проводила розкопки на заході Сирії протягом 16 років.

Телль-Умм-ель-Мар вважається одним з перших людських центрів середнього розміру. Там дослідники знайшли гробниці ранньої бронзової доби.

Що вдалось знайти у стародавніх гробницях

В одному з найкраще збережених поховань було знайдено 6 скелетів, золоті та срібні прикраси, кухонний посуд, наконечник списа та непошкоджені гончарні посудини.

Поруч із керамікою також зберігалися чотири злегка обпалені глиняні цилінди з написами, схожими на алфавітні.

Археологи знайшли гліняні ціліндри з найдавнішим алфавітом на Землі
Гліняні циліндри з ймовірно першим алфавітом

Цилінди були перфоровані, тож я можу уявити, як за допомогою мотузки їх прив’язували до іншого об’єкта як бірку. Можливо, на них детально описаний вміст посудин, звідки вони родом чи кому належали. Ми можемо лише здогадуватися, адже не маємо засобів для перекладу написаного, — зазначає професор Гленн Шварц.

За допомогою радіовуглецевого аналізу науковці встановили, що знайдені артефакти старіші за перших представників алфавіту з Єгипту.

Раніше вчені вважали, що алфавіт був винайдений в Єгипті або поблизу нього приблизно після 1900 року до нашої ери. Але наші артефакти старші та походять з іншої області, що свідчить ро те, що історія походження алфавіту може бути іншою, ніж ми вважали, — зазначив Шварц.

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Категорія
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