Американські вчені з Університету Джонса Гопкінса заявили про виявлення гліняних циліндрів із викарбуваними написами у гробницях одного зі стародавніх міст на території Сирії.

Що відомо про виявлення написів з ймовірно першим алфавітом на Землі

Дослідники зазначають, що виявлені гліняні циліндри можуть бути щонайменше на 500 років старшими за алфавіт, який був знайдений на території Єгипту.

Відомо, що команда науковців під керівництвом професора археології Гленна Шварца проводила розкопки на заході Сирії протягом 16 років.

Телль-Умм-ель-Мар вважається одним з перших людських центрів середнього розміру. Там дослідники знайшли гробниці ранньої бронзової доби.

Що вдалось знайти у стародавніх гробницях

В одному з найкраще збережених поховань було знайдено 6 скелетів, золоті та срібні прикраси, кухонний посуд, наконечник списа та непошкоджені гончарні посудини.

Поруч із керамікою також зберігалися чотири злегка обпалені глиняні цилінди з написами, схожими на алфавітні.

Гліняні циліндри з ймовірно першим алфавітом

Цилінди були перфоровані, тож я можу уявити, як за допомогою мотузки їх прив’язували до іншого об’єкта як бірку. Можливо, на них детально описаний вміст посудин, звідки вони родом чи кому належали. Ми можемо лише здогадуватися, адже не маємо засобів для перекладу написаного, — зазначає професор Гленн Шварц. Поширити

За допомогою радіовуглецевого аналізу науковці встановили, що знайдені артефакти старіші за перших представників алфавіту з Єгипту.