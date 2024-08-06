Ученые обнаружили неожиданную опасность для экосистемы от уличного освещения

Искусственное освещение ночью делает листья деревьев настолько жесткими, что насекомые не могут его есть. По мнению ученых, это ставит под угрозу городские пищевые цепочки.

Как искусственное освещение влияет на экосистему

В исследовании выяснилось, что искусственное освещение ночью повышает прочность листьев и снижает его поедание насекомыми. Это открытие вызывает беспокойство среди ученых, поскольку влияет на городские экосистемы и пищевые цепочки.

Мы заметили, что по сравнению с природными экосистемами листья деревьев в большинстве городских экосистем обычно демонстрируют мало признаков повреждения насекомыми. Нам было интересно, почему, — рассказал д-р Шуан Чжан из Китайской академии наук. Поделиться

Что известно об исследовании

Ученые провели исследования на двух видах уличных деревьев в Пекине: японском софорнике и зеленом ясене. Было собрано почти 5500 листов, которые оценивались по разным параметрам, таким как прочность, содержание воды, питательные вещества и химическая защита.

Результаты показали, что при более высоких уровнях искусственного освещения листья становились более жесткими.

Это исследование показывает, что постоянное уличное освещение может привести к трофическим каскадным эффектам в экологии. Оно уменьшит количество травоядных насекомых, что, в свою очередь, может привести к снижению численности хищных насекомых и насекомоядных птиц, говорится в исследовании. Поделиться