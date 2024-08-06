Ученые обнаружили неожиданную опасность для экосистемы от уличного освещения
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые обнаружили неожиданную опасность для экосистемы от уличного освещения

Ученые обнаружили неожиданную опасность для экосистемы от уличного освещения
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Источник:  online.ua

Искусственное освещение ночью делает листья деревьев настолько жесткими, что насекомые не могут его есть. По мнению ученых, это ставит под угрозу городские пищевые цепочки.

Главные тезисы

  • Искусственное освещение ночью делает листья деревьев жесткими, что препятствует их поеданию насекомыми и угрожает городским пищевым цепочкам.
  • Ученые провели исследования на уличных деревьях в Пекине и установили, что при повышенном уровне искусственного освещения листья становились жестче.
  • Постоянное уличное освещение может привести к трофическим каскадам в экологии, что уменьшит количество насекомых, а затем — хищных насекомых и насекомоядных птиц.
  • Уменьшение численности насекомых — глобальная проблема, требующая внимания и мер по сохранению биоразнообразия.

Как искусственное освещение влияет на экосистему

В исследовании выяснилось, что искусственное освещение ночью повышает прочность листьев и снижает его поедание насекомыми. Это открытие вызывает беспокойство среди ученых, поскольку влияет на городские экосистемы и пищевые цепочки.

Мы заметили, что по сравнению с природными экосистемами листья деревьев в большинстве городских экосистем обычно демонстрируют мало признаков повреждения насекомыми. Нам было интересно, почему, — рассказал д-р Шуан Чжан из Китайской академии наук.

Что известно об исследовании

Ученые провели исследования на двух видах уличных деревьев в Пекине: японском софорнике и зеленом ясене. Было собрано почти 5500 листов, которые оценивались по разным параметрам, таким как прочность, содержание воды, питательные вещества и химическая защита.

Результаты показали, что при более высоких уровнях искусственного освещения листья становились более жесткими.

Это исследование показывает, что постоянное уличное освещение может привести к трофическим каскадным эффектам в экологии. Оно уменьшит количество травоядных насекомых, что, в свою очередь, может привести к снижению численности хищных насекомых и насекомоядных птиц, говорится в исследовании.

Сокращение численности насекомых — это наблюдающаяся в последние десятилетия глобальная тенденция, и ученые призывают уделять больше внимания этой проблеме.

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