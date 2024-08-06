Ученые обнаружили неожиданную опасность для экосистемы от уличного освещения

Искусственное освещение ночью делает листья деревьев настолько жесткими, что насекомые не могут его есть. По мнению ученых, это ставит под угрозу городские пищевые цепочки.
Главные тезисы
- Искусственное освещение ночью делает листья деревьев жесткими, что препятствует их поеданию насекомыми и угрожает городским пищевым цепочкам.
- Ученые провели исследования на уличных деревьях в Пекине и установили, что при повышенном уровне искусственного освещения листья становились жестче.
- Постоянное уличное освещение может привести к трофическим каскадам в экологии, что уменьшит количество насекомых, а затем — хищных насекомых и насекомоядных птиц.
- Уменьшение численности насекомых — глобальная проблема, требующая внимания и мер по сохранению биоразнообразия.
Как искусственное освещение влияет на экосистему
В исследовании выяснилось, что искусственное освещение ночью повышает прочность листьев и снижает его поедание насекомыми. Это открытие вызывает беспокойство среди ученых, поскольку влияет на городские экосистемы и пищевые цепочки.
Что известно об исследовании
Ученые провели исследования на двух видах уличных деревьев в Пекине: японском софорнике и зеленом ясене. Было собрано почти 5500 листов, которые оценивались по разным параметрам, таким как прочность, содержание воды, питательные вещества и химическая защита.
Результаты показали, что при более высоких уровнях искусственного освещения листья становились более жесткими.
Сокращение численности насекомых — это наблюдающаяся в последние десятилетия глобальная тенденция, и ученые призывают уделять больше внимания этой проблеме.
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