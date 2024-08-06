Вчені виявили несподівану небезпеку для екосистеми від вуличного освітлення

Штучне освітлення вночі робить листя дерев настільки жорстким, що комахи не можуть його їсти. На думку вчених, це ставить під загрозу міські харчові ланцюжки.

Як штучне освітлення впливає на екосистему

У дослідженні з’ясувалося, що штучне освітлення вночі підвищує міцність листя і знижує його поїдання комахами. Це відкриття викликає занепокоєння серед учених, оскільки впливає на міські екосистеми та харчові ланцюжки.

Ми помітили, що порівняно з природними екосистемами листя дерев у більшості міських екосистем зазвичай демонструє мало ознак пошкодження комахами. Нам було цікаво, чому, — розповів д-р Шуан Чжан з Китайської академії наук. Поширити

Що відомо про дослідження

Науковці провели дослідження на двох видах вуличних дерев у Пекіні: японському софорніку та зеленому ясені. Було зібрано майже 5500 листків, які оцінювали за різними параметрами, такими як міцність, вміст води, поживні речовини та хімічний захист.

Результати показали, що за більш високих рівнів штучного освітлення листя ставало жорсткішим.

Це дослідження показує, що постійне вуличне освітлення може призвести до трофічних каскадних ефектів в екології. Воно зменшить кількість травоїдних комах, що, своєю чергою, може призвести до зниження чисельності хижих комах і комахоїдних птахів, — йдеться в дослідженні. Поширити