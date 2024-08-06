Вчені виявили несподівану небезпеку для екосистеми від вуличного освітлення

Штучне освітлення вночі робить листя дерев настільки жорстким, що комахи не можуть його їсти. На думку вчених, це ставить під загрозу міські харчові ланцюжки.
Головні тези:
- Постійне вуличне освітлення може призвести до зменшення чисельності травоїдних комах, що загрожує різноманітності і екологічній рівновазі.
- Зменшення чисельності комах є глобальною тенденцією, яку вчені закликають уважніше вивчати та виробляти заходи для збереження біорізноманіття.
- Дослідження в Пекіні показало, що листя дерев стає жорсткішим під впливом штучного освітлення, що може мати серйозні наслідки для екосистем та біологічного різноманіття.
Як штучне освітлення впливає на екосистему
У дослідженні з’ясувалося, що штучне освітлення вночі підвищує міцність листя і знижує його поїдання комахами. Це відкриття викликає занепокоєння серед учених, оскільки впливає на міські екосистеми та харчові ланцюжки.
Що відомо про дослідження
Науковці провели дослідження на двох видах вуличних дерев у Пекіні: японському софорніку та зеленому ясені. Було зібрано майже 5500 листків, які оцінювали за різними параметрами, такими як міцність, вміст води, поживні речовини та хімічний захист.
Результати показали, що за більш високих рівнів штучного освітлення листя ставало жорсткішим.
Скорочення чисельності комах — це глобальна тенденція, що спостерігається в останні десятиліття, і вчені закликають приділяти більше уваги цій проблемі.
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