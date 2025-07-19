Ученые обнаружили новую планету — что о ней известно
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые обнаружили новую планету — что о ней известно

Планета TOI-4465 b – что удалось о ней узнать
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Источник:  The Mirror

Благодаря миссии NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite и сети любителей-астрономов Unistellar удалось открыть еще одну планету, которая находится в 400 световых годах от Земли. Она получила очень интересное название — TOI-4465 b.

Главные тезисы

  • TOI-4465 открывает новые возможности для изучения планетных систем.
  • Планета совершает полный оборот вокруг своей звезды каждых 102 дня.

Планета TOI-4465 b — что удалось о ней узнать

Главная особенность этой планеты заключается в том, что она очень похожа на Юпитер.

Это феноменальное открытие прокомментировал старший астроном Института SETI Франк Марчис.

По словам последнего, эта планета дает возможность восполнить пробел в знаниях о планетных системах.

TOI-4465 b — это "умеренный" Юпитер, являющийся ценным объектом для изучения газовых гигантов, восполняющих пробел между самыми плодородными газовыми гигантами и находящимися в нашем солнечном соседстве, — подчеркнул астроном.

Кроме того, указано, что TOI-4465 b совершает полный оборот вокруг своей звезды каждые 102 дня.

Как отмечают ученые, подтвердить существование этой экзопланеты было крайне непросто.

Сначала астрономы смогли уловить сигнал транзита планеты (затемнение звезды, вызванное прохождением планеты перед ней) только один раз.

Лишь со временем они собрали данные о радиальной скорости, чтобы определить движение звезды по направлению к Земле или от нее.

TOI-4465 b является самой массивной гигантской планетой с длительным периодом вращения, которая проходит перед звездой с металличностью меньшей, чем у Солнца.

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