Учені виявили нову планету — що про неї відомо

Завдяки місії NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite і мережі аматорів-астрономів Unistellar вдалося відкрити ще одну планету, яка знаходиться за 400 світлових років від Землі. Вона отримала вкрай цікаву назву — TOI-4465 b.
Головні тези:
- TOI-4465 b відкриває нові можливості для вивчення планетних систем.
- Планета здійснює повний оберт навколо своєї зірки кожні 102 дні.
Планета TOI-4465 b — що вдалося про неї дізнатися
Головна особливість цієї планети полягає в тому, що вона дуже схожа на Юпітер.
Це феноменальне відкриття прокоментував старший астроном Інституту SETI Франк Марчіс.
За словами останнього, ця планета дає можливість заповнити прогалину в знаннях про планетні системи.
Окрім того, наголошується, що TOI-4465 b здійснює повний оберт навколо своєї зірки кожні 102 дні.
Як зазначають науковців, підтвердити існування цієї екзопланети було вкрай непросто.
Спочатку астрономи змогли вловити сигнал транзиту планети (затемнення зірки, спричинене проходженням планети перед нею) лише один раз.
Лише згодом вони зібрали дані про радіальну швидкість, щоб визначити рух зірки у напрямку до Землі або від неї.
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