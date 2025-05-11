Ученые обнаружили у людей редкую мутацию и заявили о прорыве

Ученым удалось обнаружить редкую генетическую мутацию, которая дает возможность некоторым людям прекрасно чувствовать себя, выделяя на сон всего лишь четыре часа в сутки.
Главные тезисы
- Новый прорыв в исследовании сна и отдыха может подарить человечеству революционные методы терапии.
- Пока известно о 4 генах, связанных с так называемым "естественным коротким сном".
Что известно о новом открытии ученых
По словам ученых, их новый прорыв поможет создать революционные методы терапии, направленные на улучшение сна и отдыха.
Ни для кого не секрет, что врачи советуют спать не менее 7-9 часов каждую ночь, поскольку недостаток сна связан с ранним развитием таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера и сердечно-сосудистые недуги.
Как отмечают ученые, люди нуждаются в меньшем количестве сна — это подтверждает пониженная активность дельта-волн в мозге (по данным ЭЭГ).
Представители Китайской академии наук предупреждают: если такие люди спят дольше, они могут чувствовать себя хуже.
Пока известно только о 4 генах, связанных с так называемым "естественным коротким сном" (Natural Short Sleep, NSS).
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