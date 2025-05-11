Ученые обнаружили у людей редкую мутацию и заявили о прорыве
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые обнаружили у людей редкую мутацию и заявили о прорыве

Что известно о новом открытии ученых
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Источник:  The Independent

Ученым удалось обнаружить редкую генетическую мутацию, которая дает возможность некоторым людям прекрасно чувствовать себя, выделяя на сон всего лишь четыре часа в сутки.

Главные тезисы

  • Новый прорыв в исследовании сна и отдыха может подарить человечеству революционные методы терапии.
  • Пока известно о 4 генах, связанных с так называемым "естественным коротким сном".

Что известно о новом открытии ученых

По словам ученых, их новый прорыв поможет создать революционные методы терапии, направленные на улучшение сна и отдыха.

Ни для кого не секрет, что врачи советуют спать не менее 7-9 часов каждую ночь, поскольку недостаток сна связан с ранним развитием таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера и сердечно-сосудистые недуги.

Однако у людей с этой редкой мутацией полноценное ощущение бодрости возникает уже после четырех-шести часов сна в сутки — в то же время, у них не наблюдаются негативные последствия, характерные для хронического недосыпа.

Как отмечают ученые, люди нуждаются в меньшем количестве сна — это подтверждает пониженная активность дельта-волн в мозге (по данным ЭЭГ).

Представители Китайской академии наук предупреждают: если такие люди спят дольше, они могут чувствовать себя хуже.

Пока известно только о 4 генах, связанных с так называемым "естественным коротким сном" (Natural Short Sleep, NSS).

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