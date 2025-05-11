Вчені виявили у людей рідкісну мутацію та заявили про прорив

Науковцям вдалося виявити рідкісну генетичну мутацію, яка дає можливість деяким людям чудово почуватися, сплячи всього по чотири години на добу.
Головні тези:
- Новий прорив у дослідженні сну та відпочинку може подарувати людству революційні методи терапії.
- Наразі відомо про 4 гени, пов'язані з так званим "природним коротким сном".
Що відомо про нове відкриття вчених
За словами науковців, їхній новий прорив допоможе створити революційні методи терапії, націлені на поліпшення сну і відпочинку.
Ні для кого не секрет, що лікарі й радять спати щонайменше 7-9 годин щоночі, оскільки нестача сну пов'язана з раннім розвитком таких захворювань, як хвороба Альцгеймера і серцево-судинні недуги.
Як зазначають вчені, люди потребують меншої кількості сну — це підтверджує знижена активність дельта-хвиль у мозку (за даними ЕЕГ).
Представники Китайської академії наук попереджають: якщо такі люди сплять довше, вони можуть почуватися гірше.
Наразі відомо про 4 гени, пов'язані з так званим "природним коротким сном" (Natural Short Sleep, NSS).
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