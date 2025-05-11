Вчені виявили у людей рідкісну мутацію та заявили про прорив

Науковцям вдалося виявити рідкісну генетичну мутацію, яка дає можливість деяким людям чудово почуватися, сплячи всього по чотири години на добу.

Що відомо про нове відкриття вчених

За словами науковців, їхній новий прорив допоможе створити революційні методи терапії, націлені на поліпшення сну і відпочинку.

Ні для кого не секрет, що лікарі й радять спати щонайменше 7-9 годин щоночі, оскільки нестача сну пов'язана з раннім розвитком таких захворювань, як хвороба Альцгеймера і серцево-судинні недуги.

Однак у людей із цією рідкісною мутацією повноцінне відчуття бадьорості виникає вже після чотирьох-шести годин сну на добу — водночас у них не спостерігаються негативні наслідки, характерні для хронічного недосипання. Поширити

Як зазначають вчені, люди потребують меншої кількості сну — це підтверджує знижена активність дельта-хвиль у мозку (за даними ЕЕГ).

Представники Китайської академії наук попереджають: якщо такі люди сплять довше, вони можуть почуватися гірше.