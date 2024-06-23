Ученые обратились с важным советом к беременным женщинам

Ученые рекомендуют проверять беременных женщин на развитие гестационного диабета значительно раньше, чем это делают сейчас – между 24 и 28 неделями.
Главные тезисы
- Ученые рекомендуют беременным проверять уровень глюкозы в крови раньше, чтобы избежать осложнений.
- Гестационный диабет – самое распространенное медицинское осложнение беременности, которое может вызвать повышенное давление крови, риск кесарева сечения и другие отрицательные последствия.
- Своевременное выявление и лечение гестационного диабета в первом триместре позволяет снизить риски дальнейших болезней, таких как диабет 2-го типа и сердечно-сосудистые заболевания.
Беременные получат шанс избежать многих проблем
Иностранные ученые пришли к выводу, что большая часть женщин в первые 20 недель беременности имеет высокий уровень глюкозы в крови.
Это приводит к тому, что их беременности протекают с большим количеством проблем, чем у женщин, у которых гестационный диабет развился на более поздних сроках.
Что важно понимать, своевременное лечение действительно дает возможность снизить риски.
К каким проблемам может привести гестационный диабет
Если не начать своевременное лечение, то можно столкнуться с:
повышением давления крови,
ростом риска кесарева сечения,
расстройствами психического здоровья,
осложнениями во время родов.
Кроме того, сообщается, что резко возрастают риски для дальнейшего здоровья матери.
В первую очередь речь идет о возникновении диабета 2-го типа и сердечно-сосудистых заболеваниях.
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