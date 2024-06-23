Ученые обратились с важным советом к беременным женщинам
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые обратились с важным советом к беременным женщинам

беременность
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Источник:  The Guardian

Ученые рекомендуют проверять беременных женщин на развитие гестационного диабета значительно раньше, чем это делают сейчас – между 24 и 28 неделями.

Главные тезисы

  • Ученые рекомендуют беременным проверять уровень глюкозы в крови раньше, чтобы избежать осложнений.
  • Гестационный диабет – самое распространенное медицинское осложнение беременности, которое может вызвать повышенное давление крови, риск кесарева сечения и другие отрицательные последствия.
  • Своевременное выявление и лечение гестационного диабета в первом триместре позволяет снизить риски дальнейших болезней, таких как диабет 2-го типа и сердечно-сосудистые заболевания.

Беременные получат шанс избежать многих проблем

Иностранные ученые пришли к выводу, что большая часть женщин в первые 20 недель беременности имеет высокий уровень глюкозы в крови.

Это приводит к тому, что их беременности протекают с большим количеством проблем, чем у женщин, у которых гестационный диабет развился на более поздних сроках.

Что важно понимать, своевременное лечение действительно дает возможность снизить риски.

Гестационный диабет — форма заболевания, которая развивается только во время беременности. Она поражает каждую седьмую беременную женщину по всему миру. Это наиболее распространенное медицинское осложнение беременности, которое возникает, когда гормон, вырабатывающий плацента, препятствует организму эффективно использовать инсулин. Это приводит к повышению уровня глюкозы в крови, — сказано в сообщении.

Фото: unsplash.com

К каким проблемам может привести гестационный диабет

Если не начать своевременное лечение, то можно столкнуться с:

  • повышением давления крови,

  • ростом риска кесарева сечения,

  • расстройствами психического здоровья,

  • осложнениями во время родов.

Кроме того, сообщается, что резко возрастают риски для дальнейшего здоровья матери.

В первую очередь речь идет о возникновении диабета 2-го типа и сердечно-сосудистых заболеваниях.

Это исследование показывает, что выявление и лечение в первом триместре снижает некоторые из этих рисков, — предупреждает доктор Люси Чемберс, руководительница отдела коммуникаций по исследованиям Diabetes UK.

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