Учені звернулися з важливою порадою до вагітних жінок

Науковці рекомендують перевіряти жінок при надії на розвиток гестаційного діабету значно раніше, ніж це роблять зараз – між 24 і 28 тижнями.

Вагітні матимуть шанс уникнути багатьох проблем

Іноземні вчені дійшли висновку, що чимала частка жінок в перші 20 тижнів вагітності має високий рівень глюкози в крові.

Це призводить до того, що їхні вагітності протікають з більшою кількістю проблем, ніж у жінок, у яких гестаційний діабет розвинувся на пізніх термінах.

Що важливо розуміти, своєчасне лікування справді дає можливість зменшити ризики.

Гестаційний діабет — форма захворювання, яка розвивається лише під час вагітності. Вона вражає кожну сьому вагітну жінку у всьому світі. Це — найпоширеніше медичне ускладнення вагітності, яке виникає, коли гормон, що виробляє плацента, перешкоджає організму ефективно використовувати інсулін. Це призводить до підвищення рівня глюкози в крові, — йдеться в повідомленні. Поширити

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До яких проблем може призвести гестаційний діабет

Якщо не розпочати вчасне лікування, то можна зіткнутися з:

підвищенням тиску крові,

зростання ризику кесаревого розтину,

розладами психічного здоров’я,

ускладненнями під час пологів.

Окрім того, наголошується, що різко зростають ризики для подальшого здоров’я матері.

Насамперед йдеться про виникнення діабету 2-го типу та серцево-судинні захворювання.