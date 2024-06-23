Учені звернулися з важливою порадою до вагітних жінок
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Учені звернулися з важливою порадою до вагітних жінок

вагітність
Джерело:  The Guardian

Науковці рекомендують перевіряти жінок при надії на розвиток гестаційного діабету значно раніше, ніж це роблять зараз – між 24 і 28 тижнями.

Головні тези:

  • Нові рекомендації науковців рекомендують вагітним перевіряти рівень глюкози в крові раніше, щоб уникнути ускладнень.
  • Гестаційний діабет – найпоширеніше медичне ускладнення вагітності, яке може викликати підвищений тиск крові, ризик кесаревого розтину та інші негативні наслідки.
  • Своєчасне виявлення та лікування гестаційного діабету в першому триместрі дозволяє зменшити ризики подальших хвороб, таких як діабет 2-го типу та серцево-судинні захворювання.

Вагітні матимуть шанс уникнути багатьох проблем

Іноземні вчені дійшли висновку, що чимала частка жінок в перші 20 тижнів вагітності має високий рівень глюкози в крові.

Це призводить до того, що їхні вагітності протікають з більшою кількістю проблем, ніж у жінок, у яких гестаційний діабет розвинувся на пізніх термінах.

Що важливо розуміти, своєчасне лікування справді дає можливість зменшити ризики.

Гестаційний діабет — форма захворювання, яка розвивається лише під час вагітності. Вона вражає кожну сьому вагітну жінку у всьому світі. Це — найпоширеніше медичне ускладнення вагітності, яке виникає, коли гормон, що виробляє плацента, перешкоджає організму ефективно використовувати інсулін. Це призводить до підвищення рівня глюкози в крові, — йдеться в повідомленні.

Фото: unsplash.com

До яких проблем може призвести гестаційний діабет

Якщо не розпочати вчасне лікування, то можна зіткнутися з:

  • підвищенням тиску крові,

  • зростання ризику кесаревого розтину,

  • розладами психічного здоров’я,

  • ускладненнями під час пологів.

Окрім того, наголошується, що різко зростають ризики для подальшого здоров’я матері.

Насамперед йдеться про виникнення діабету 2-го типу та серцево-судинні захворювання.

Це дослідження показує, що виявлення та лікування в першому триместрі знижує деякі з цих ризиків, — попереджає доктор Люсі Чемберс, очільниця відділу комунікацій з досліджень Diabetes UK.

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