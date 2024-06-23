Учені звернулися з важливою порадою до вагітних жінок

Науковці рекомендують перевіряти жінок при надії на розвиток гестаційного діабету значно раніше, ніж це роблять зараз – між 24 і 28 тижнями.
Головні тези:
- Нові рекомендації науковців рекомендують вагітним перевіряти рівень глюкози в крові раніше, щоб уникнути ускладнень.
- Гестаційний діабет – найпоширеніше медичне ускладнення вагітності, яке може викликати підвищений тиск крові, ризик кесаревого розтину та інші негативні наслідки.
- Своєчасне виявлення та лікування гестаційного діабету в першому триместрі дозволяє зменшити ризики подальших хвороб, таких як діабет 2-го типу та серцево-судинні захворювання.
Вагітні матимуть шанс уникнути багатьох проблем
Іноземні вчені дійшли висновку, що чимала частка жінок в перші 20 тижнів вагітності має високий рівень глюкози в крові.
Це призводить до того, що їхні вагітності протікають з більшою кількістю проблем, ніж у жінок, у яких гестаційний діабет розвинувся на пізніх термінах.
Що важливо розуміти, своєчасне лікування справді дає можливість зменшити ризики.
До яких проблем може призвести гестаційний діабет
Якщо не розпочати вчасне лікування, то можна зіткнутися з:
підвищенням тиску крові,
зростання ризику кесаревого розтину,
розладами психічного здоров’я,
ускладненнями під час пологів.
Окрім того, наголошується, що різко зростають ризики для подальшого здоров’я матері.
Насамперед йдеться про виникнення діабету 2-го типу та серцево-судинні захворювання.
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