Ученые опровергли миф о "второй половинке"

Еще с детства большинство из нас сталкивались с мифом о "второй половинке", которая якобы есть у каждого человека. Еще один интересный вымысел касается того, что настоящая любовь встречается только раз в жизни. В рамках нового исследования ученые попытались доказать, что это только розовые фантазии, навязанные нам книгами и фильмами.
Главные тезисы
- Всего лишь 28% людей пережили страстную любовь один раз в жизни.
- Еще 14% опрошенных признались, что вообще никогда не любили.
Большинство людей способны влюбляться неоднократно
По словам ученых, в реальной жизни однолюбы являются скорее исключением, чем правилом, пишет Interpersona.
К своему новому исследованию они привлекли более 10000 респондентов. Его результаты удивили многих:
14% опрошенных откровенно признались, что вообще никогда не были влюблены;
28% испытывали страстную любовь только раз;
30% заявили, что были влюблены дважды;
17% любили трижды;
11% были влюблены четыре или более раза.
Ученые обратили внимание на то, что они сразу заметили вполне логичную взаимосвязь между возрастом респондента и количеством романов, о которых он заявил.
По словам авторов исследования, чем старше человек, тем больше у него эпизодов страстной влюбленности было.
