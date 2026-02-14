Ученые опровергли миф о "второй половинке"
Ученые опровергли миф о "второй половинке"

Большинство людей способны влюбляться неоднократно
Источник:  online.ua

Еще с детства большинство из нас сталкивались с мифом о "второй половинке", которая якобы есть у каждого человека. Еще один интересный вымысел касается того, что настоящая любовь встречается только раз в жизни. В рамках нового исследования ученые попытались доказать, что это только розовые фантазии, навязанные нам книгами и фильмами.

Главные тезисы

  • Всего лишь 28% людей пережили страстную любовь один раз в жизни.
  • Еще 14% опрошенных признались, что вообще никогда не любили.

Большинство людей способны влюбляться неоднократно

По словам ученых, в реальной жизни однолюбы являются скорее исключением, чем правилом, пишет Interpersona.

К своему новому исследованию они привлекли более 10000 респондентов. Его результаты удивили многих:

  • 14% опрошенных откровенно признались, что вообще никогда не были влюблены;

  • 28% испытывали страстную любовь только раз;

  • 30% заявили, что были влюблены дважды;

  • 17% любили трижды;

  • 11% были влюблены четыре или более раза.

Ученые обратили внимание на то, что они сразу заметили вполне логичную взаимосвязь между возрастом респондента и количеством романов, о которых он заявил.

По словам авторов исследования, чем старше человек, тем больше у него эпизодов страстной влюбленности было.

То, что большинство участников испытывали страстную любовь в среднем дважды, свидетельствует о том, что страстная любовь является распространенным явлением — то есть большинство людей переживают ее по крайней мере один раз, — но в индивидуальном плане [только одна любовь в жизни] встречается крайне редко.

