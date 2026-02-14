Учені спростували міф про "другу половинку"
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Учені спростували міф про "другу половинку"

Більшість людей здатні закохуватися неодноразово
Джерело:  online.ua

Ще змалечку більшість з нас стикалися з міфом про “другу половинку”, яка нібито є у кожної людини. Ще одна цікава вигадка стосується того, що справжнє кохання зустрічається лише раз у житті. У межах нового дослідження науковці спробували довести, що це лише рожеві фантазії, нав'язані нам книгами та фільмами.

Головні тези:

  • Лише 28% людей пережили пристрасне кохання один раз у житті.
  • Ще 14% опитаних зізналися, що взагалі ніколи не кохали.

Більшість людей здатні закохуватися неодноразово

За словами науковців, в реальному житті однолюби є швидше винятком, ніж правилом, пише Interpersona.

До свого нового дослідження вони залучили понад 10 000 респондентів. Його результати здивували багатьох:

  • 14% опитаних відверто зізналися, що взагалі ніколи не були закохані;

  • 28% відчували пристрасне кохання лише раз;

  • 30% заявили, що були закохані двічі;

  • 17% кохали тричі;

  • 11% були закохані чотири або більше разів.

Науковці звернули увагу на те, що вони одразу помітили цілком логічний взаємозв’язок між віком респондента і кількістю романів, про які він заявив.

За словами авторів дослідження, чим старшою є людина, тим більше у неї епізодів пристрасної закоханості було.

Те, що більшість учасників переживали пристрасне кохання в середньому двічі, свідчить про те, що пристрасне кохання є поширеним явищем — тобто більшість людей переживають його принаймні один раз, — але в індивідуальному плані [тільки одне кохання на життя] трапляється вкрай рідко.

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Чим схожі Земля і Венера — дані нового дослідження
Венера
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Науковці визнали свою помилку під час дослідження Сонця
Сонце не настільки досліджене, як вважалося раніше
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Чи живуть люди у "Матриці" — результати дослідження
Матриця

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?