Учені спростували міф про "другу половинку"

Ще змалечку більшість з нас стикалися з міфом про “другу половинку”, яка нібито є у кожної людини. Ще одна цікава вигадка стосується того, що справжнє кохання зустрічається лише раз у житті. У межах нового дослідження науковці спробували довести, що це лише рожеві фантазії, нав'язані нам книгами та фільмами.