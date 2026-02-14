Учені спростували міф про "другу половинку"

Ще змалечку більшість з нас стикалися з міфом про “другу половинку”, яка нібито є у кожної людини. Ще одна цікава вигадка стосується того, що справжнє кохання зустрічається лише раз у житті. У межах нового дослідження науковці спробували довести, що це лише рожеві фантазії, нав'язані нам книгами та фільмами.
Головні тези:
- Лише 28% людей пережили пристрасне кохання один раз у житті.
- Ще 14% опитаних зізналися, що взагалі ніколи не кохали.
Більшість людей здатні закохуватися неодноразово
За словами науковців, в реальному житті однолюби є швидше винятком, ніж правилом, пише Interpersona.
До свого нового дослідження вони залучили понад 10 000 респондентів. Його результати здивували багатьох:
14% опитаних відверто зізналися, що взагалі ніколи не були закохані;
28% відчували пристрасне кохання лише раз;
30% заявили, що були закохані двічі;
17% кохали тричі;
11% були закохані чотири або більше разів.
Науковці звернули увагу на те, що вони одразу помітили цілком логічний взаємозв’язок між віком респондента і кількістю романів, про які він заявив.
За словами авторів дослідження, чим старшою є людина, тим більше у неї епізодів пристрасної закоханості було.
