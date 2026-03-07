Ученые показали самый мощный микроволновый мазер

По словам ученых, благодаря радиотелескопу MeerKAT удалось обнаружить самый мощный и отдаленный известный мазер. Что важно понимать, речь идет о мощном источнике микроволнового излучения, которое возникает подобно лазеру.

Как выглядит мощный микроволновый мазер

Мазер — это квантовый генератор, производящий когерентные электромагнитные волны сантиметрового или миллиметрового диапазона (СВЧ).

Ученые обратили внимание на то, что его источником являются сразу несколько галактик.

Что важно понимать, они находятся на этапе слияния и находятся в восьми миллиардах световых лет от Земли, пишет arXiv.

Наконец-то обнаружить мазер на таком большом расстоянии ученым помогло то, что его излучение прошло сквозь гравитационную линзу от другой галактики.

Фото: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/NASA/ESA/WM Keck Observatory

По словам астрономов, подобные гигамазеры позволяют им отслеживать столкновения галактик, движение межзвездного газа и вспышки активного звездообразования в отдаленных уголках Вселенной.