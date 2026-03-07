Ученые показали самый мощный микроволновый мазер
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые показали самый мощный микроволновый мазер

Как выглядит мощный микроволновый мазер
Читати українською
Источник:  online.ua

По словам ученых, благодаря радиотелескопу MeerKAT удалось обнаружить самый мощный и отдаленный известный мазер. Что важно понимать, речь идет о мощном источнике микроволнового излучения, которое возникает подобно лазеру.

Главные тезисы

  • Источник излучения оказался связан со слиянием двух галактик.
  • Активные фрагменты молекул в межзвездном газе возбуждаются и начинают излучать микроволны.

Как выглядит мощный микроволновый мазер

Мазер — это квантовый генератор, производящий когерентные электромагнитные волны сантиметрового или миллиметрового диапазона (СВЧ).

Ученые обратили внимание на то, что его источником являются сразу несколько галактик.

Что важно понимать, они находятся на этапе слияния и находятся в восьми миллиардах световых лет от Земли, пишет arXiv.

Наконец-то обнаружить мазер на таком большом расстоянии ученым помогло то, что его излучение прошло сквозь гравитационную линзу от другой галактики.

Фото: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/NASA/ESA/WM Keck Observatory

По словам астрономов, подобные гигамазеры позволяют им отслеживать столкновения галактик, движение межзвездного газа и вспышки активного звездообразования в отдаленных уголках Вселенной.

Кроме того, их можно использовать для исследования структуры галактик и условий межзвездной среде на ранних этапах эволюции Вселенной.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
В космосе отыскали планету-"изгнанника"
Что известно о планете-"изгнаннике"
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Россия перехватывает главные спутники Европы в космосе — эксперты
Россия осуществляет экспансию даже в космосе
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
В космосе обнаружили красный карлик с загадочной планетной системой
Что известно о новой загадочной находке в космосе

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?