Учені показали найпотужніший мікрохвильовий мазер

За словами науковців, завдяки радіотелескопу MeerKAT вдалося виявити найпотужніший і найвіддаленіший відомий мазер. Що важливо розуміти, йдеться про потужне джерело мікрохвильового випромінювання, яке виникає подібно до лазера.

Як виглядає найпотужніший мікрохвильовий мазер

Мазер — це квантовий генератор, що виробляє когерентні електромагнітні хвилі сантиметрового або міліметрового діапазону (НВЧ).

Вчені звернули увагу на те, що його джерелом є одразу кілька галактик.

Що важливо розуміти, вони знаходяться на етапі злиття та знаходяться на відстані восьми мільярдів світлових років від Землі, пише arXiv.

Врешті виявити мазер на такій великій відстані науковцям допомогло те, що його випромінювання пройшло крізь гравітаційну лінзу від іншої галактики.

Фото: ALMA (ESO / NAOJ / NRAO) / NASA / ESA / W. M. Keck Observatory

За словами астрономів, подібні гігамазери дають їм можливість відстежувати зіткнення галактик, рух міжзоряного газу та спалахи активного зореутворення у віддалених куточках Всесвіту.