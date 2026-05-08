Ученые предупредили о серьезных последствиях бессонницы для мозга человека

Бессонница – проблема, с которой сталкивались почти все, однако мало кто знает, каким серьезным ударом по здоровью человека может быть даже одна бессонная ночь. В первую очередь речь идет о проблемах в работе мозга, напоминающих симптомы болезни Альцгеймера.
Главные тезисы
- Именно во время сна мозг активно укрепляет и сохраняет воспоминания.
- Взрослые должны спать не менее 7 часов каждую ночь, а дети еще больше.
Бессонница крайне вредна для мозга человека
Новое масштабное исследование этой проблемы провела команда учёных из Университета Ибадана в Нигерии.
Они планировали достичь вполне конкретной цели — наконец понять, как бессонница влияет на мозг.
Так, удалось узнать, что даже непродолжительный период без сна может существенно ослабить связи между клетками мозга.
Более того, иногда даже были зафиксированы случаи воспалений, повреждения памяти и перебои в процессе формирования новых клеток мозга.
Хорошая новость заключается в том, что с последствиями бессонницы можно бороться совершенно бесплатно.
Главные инструменты для решения этой проблемы — короткие дневные сны и более продолжительный ночной сон.
Больше по теме
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-