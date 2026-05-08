Учені попередили про серйозні наслідки безсоння для мозку людини

Безсоння — проблема, з якою стикалися майже всі, однак мало хто знає, яким серйозним ударом по здоров'ю людини може бути навіть одна безсонна ніч. Насамперед ідеться про проблеми у роботі мозку, які нагадують симптоми хвороби Альцгеймера.

Безсоння є вкрай шкідливим для мозку людини

Нова масштабне дослідження цієї проблеми провела команда вчених з Університету Ібадана в Нігерії.

Вони планували досягти цілком конкретної цілі — врешті зрозуміти, як безсоння впливає на мозок.

Так, вдалося дізнатися, що навіть нетривалий період без сну може суттєво послабити зв'язки між клітинами мозку.

Ба більше, інколи навіть були зафіксовані випадки запалень, пошкодження пам'яті та перебої у процесі формування нових клітин мозку.

ці проблеми нагадують хронічне дегенеративне захворювання, відоме як хвороба Альцгеймера. Дослідники підкреслили, що всім дорослим у віці від 18 до 64 років потрібно від семи до дев'яти годин сну на добу, а дітям — ще більше. Поширити

Хороша новина полягає в тому, що з наслідками безсоння можна боротися абсолютно безплатно.