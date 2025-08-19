Ученые признали свою ошибку касательно Урана
Ученые признали свою ошибку касательно Урана

Источник:  IFLScience

В рамках нового масштабного исследования ученые из Университета Хьюстона обнаружили, что температура планеты Уран действительно выше, чем считалось ранее. Это значит, что предстоит еще много новых открытий.

Главные тезисы

  • Предварительные данные об отсутствии излучения тепла Ураном оказались недостоверными.
  • При этом планета выделяет гораздо меньше тепла, чем другие гиганты Солнечной системы — Юпитер, Сатурн и Нептун.

Уран снова в центре внимания ученых

Что важно понимать, ранее ученые имели возможность наблюдать за Ураном вблизи только один раз.

Это произошло, когда "Вояджер-2" пролетал мимо планеты на пути из Солнечной системы в 1986 году.

Тогда удалось получить загадочные данные о планете, которая и так считалась странной.

Одним из главных ранних открытий стало то, что Уран, вероятно, не излучает много тепла. Данные, предоставленные ученым "Вояджер-2", подтолкнули их к мысли, что эта планета не излучает тепла, кроме отраженного солнечного света.

Однако новое исследование, проведенное учеными из Университета Хьюстона, доказало, что космический аппарат в 1986 году передал недостоверные данные.

С заявлением по этому поводу выступил Синьюэ Ван — первый автор нового исследования:

Уран все еще медленно теряет остаточное тепло из своей ранней истории, являющейся ключевым элементом головоломки, который помогает нам понять его происхождение и то, как он изменился с течением времени.

