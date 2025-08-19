Учені визнали свою помилку щодо Урану
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Учені визнали свою помилку щодо Урану

Уран
Джерело:  IFLScience

У межах нового масштабного дослідження науковці з Університету Г'юстона виявили, що температура планети Уран насправді вища, ніж вважалося раніше. Це означає, що попереду ще багато нових відкриттів.

Головні тези:

  • Попередні дані про відсутність випромінювання тепла Ураном виявилися недостовірними.
  • Попри це, планета виділяє значно менше тепла, ніж інші гіганти Сонячної системи — Юпітер, Сатурн і Нептун.

Уран знову у центрі уваги вчених

Що важливо розуміти, науковці мали можливість спостерігати за Ураном зблизька лише один раз.

Це сталося, коли "Вояджер-2" пролітав повз планети на шляху з Сонячної системи в 1986 році.

Тоді вдалося отримати загадкові дані про планету, яка і без того вважалася дивною.

Одним із головних ранніх відкриттів стало те, що Уран, мабуть, не випромінює багато тепла. Дані, які надав ученим "Вояджер-2", навели їх на думку, що ця планета не випромінює тепла, крім відбитого сонячного світла.

Однак нове дослідження, яке провели науковці з Університету Г'юстона, довело, що космічний апарат у 1986 році передав недостовірні дані.

З заявою з цього приводу виступив Сіньюе Ван — перший автор нового дослідження:

Уран все ще повільно втрачає залишкове тепло зі своєї ранньої історії, що є ключовим елементом головоломки, який допомагає нам зрозуміти його походження і те, як він змінився з плином часу.


Що ще вдалося дізнатися про темну матерію

