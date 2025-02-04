Ученые раскрыли феномен обновления человеческого тела
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые раскрыли феномен обновления человеческого тела

человек
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Источник:  IFL Science

Еще недавно в научном сообществе были убеждены, что все клетки человеческого организма способны полностью обновляться каждые 7 лет. Однако, как выяснилось, это миф.

Главные тезисы

  • Новые исследования указывают на сложный процесс обновления клеток в организме человека.
  • Каждый тип клеток имеет свой индивидуальный цикл обновления, что существенно отличается от других.

Процесс обновления человеческого тела крайне сложен

Еще 20 лет назад иностранные ученые пришли к выводу, что клетки организма обновляются каждые 7 лет.

Тогда они провели масштабное исследование, во время которого использовали революционную методику установления реального возраста клеток.

По мнению одного из ученых — Йонаса Фрисена, эксперта по стволовым клеткам из Каролинского института — средний возраст клеток взрослого человека может колебаться от 7 до 10 лет. Он подчеркнул, что это только предположение.

Однако современные ученые бросили вызов этой теории. По их словам, если бы все клетки организма имели одинаковое строение и выполняли одни и те же функции, можно было бы говорить об их синхронном обновлении.

Фото: unsplash.com

Что важно понимать, в теле человека существует множество разных типов клеток, каждая из которых обновляется по своему индивидуальному циклу:

  • Клетки, выстилающие слизистую желудка, заменяются каждые 2-3 дня;

  • Клетки желудочно-кишечного тракта способны существовать около 4-5 дней;

  • Эритроциты или красные кровяные тельца, функционируют около 4 месяцев;

  • Настоящими долгожителями в организме являются именно нейроны, которые могут существовать всю жизнь человека, если не будут повреждены.

Ученые обращают внимание на то, что процесс обновления клеток в организме происходит постоянно, но для каждого типа клеток продолжительность этого процесса существенно разнится.

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