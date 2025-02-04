Учені розкрили феномен оновлення людського тіла

Ще нещодавно у науковій спільноті були переконані, що всі клітини організму людини здатні повністю оновлюватися кожні 7 років. Однак, як виявилося, це міф.
Головні тези:
- Нові дослідження вказує на складний процес оновлення клітин в організмі людини.
- Кожен тип клітин має власний індивідуальний цикл оновлення, що суттєво відрізняється від інших.
Процес оновлення людського тіла вкрай складний
Ще 20 років тому іноземні вчені дійшли висновку, що клітини організму замінюються кожні 7 років.
Тоді вони провели масштабне дослідження, під час якого використали революційну методику встановлення реального віку клітин.
На думку одного з науковців — Йонаса Фрісена, експерта зі стовбурових клітин з Каролінського інституту — середній вік клітин дорослої людини може коливатися від 7 до 10 років. Він наголосив, що це лише припущення.
Однак сучасні науковці кинули виклик цій теорії. За їхніми словами, якби всі клітини організму мали однакову будову і виконували одні й ті самі функції, можна було б говорити про їхнє синхронне оновлення.
Що важливо розуміти, у тілі людини існує безліч різних типів клітин, кожна з яких оновлюється за своїм індивідуальним циклом:
Клітини, що вистилають слизову оболонку шлунка, замінюються кожні 2-3 дні;
Клітини шлунково-кишкового тракту здатні існувати близько 4-5 днів;
Еритроцити, або червоні кров'яні тільця, функціонують близько 4 місяців;
Справжніми довгожителями в організмі є саме нейрони, які можуть існувати все життя людини, якщо не зазнають пошкоджень.
Вчені звертають увагу на те, що процес оновлення клітин в організмі відбувається постійно, але для кожного типу клітин тривалість цього процесу суттєво різниться.
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