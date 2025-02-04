Учені розкрили феномен оновлення людського тіла

Ще нещодавно у науковій спільноті були переконані, що всі клітини організму людини здатні повністю оновлюватися кожні 7 років. Однак, як виявилося, це міф.

Процес оновлення людського тіла вкрай складний

Ще 20 років тому іноземні вчені дійшли висновку, що клітини організму замінюються кожні 7 років.

Тоді вони провели масштабне дослідження, під час якого використали революційну методику встановлення реального віку клітин.

На думку одного з науковців — Йонаса Фрісена, експерта зі стовбурових клітин з Каролінського інституту — середній вік клітин дорослої людини може коливатися від 7 до 10 років. Він наголосив, що це лише припущення.

Однак сучасні науковці кинули виклик цій теорії. За їхніми словами, якби всі клітини організму мали однакову будову і виконували одні й ті самі функції, можна було б говорити про їхнє синхронне оновлення.

Фото: unsplash.com

Що важливо розуміти, у тілі людини існує безліч різних типів клітин, кожна з яких оновлюється за своїм індивідуальним циклом:

Клітини, що вистилають слизову оболонку шлунка, замінюються кожні 2-3 дні;

Клітини шлунково-кишкового тракту здатні існувати близько 4-5 днів;

Еритроцити, або червоні кров'яні тільця, функціонують близько 4 місяців;

Справжніми довгожителями в організмі є саме нейрони, які можуть існувати все життя людини, якщо не зазнають пошкоджень.

Вчені звертають увагу на те, що процес оновлення клітин в організмі відбувається постійно, але для кожного типу клітин тривалість цього процесу суттєво різниться.