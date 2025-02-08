Ученые раскрыли главную тайну гор Тибета

Многие годы ученых волновал вопрос: почему все же продолжают “расти” горы Тибета? Чтобы найти ответ, исследователям пришлось внимательно проанализировать записи томографии окружающего шума с северного тибетского нагорья.
Главные тезисы
- Главным фактором роста тибетских гор является расплавленный материал в верхней мантии, изменяющий поведение поверхности под действием тектонических сил.
- Постколлизионный магматизм оказывает влияние на толщину и температуру коры.
Главная загадка тибетских гор
Ученые сконцентрировали свое внимание на сейсмических данных и смогли найти сложную картину расплавленного материала глубоко под поверхностью.
Кроме того, было подтверждено наличие области в верхней мантии, где скорости S-волн значительно ниже нормы.
Исследователи предположили, что там может быть расплавленная или частично расплавленная порода, способная изменить поведение поверхности под действием текущих тектонических сил.
Что важно понимать, в большинстве случаев рост плато включает сложные обратные связи между глубинной динамикой горных пород и вышерасположенной корой.
По словам ученых, постколлизионный магматизм может изменять толщину и температуру коры, создавая локальные очаги расширения.
Они озвучили предположение, что именно этот процесс заставил северный край плато подняться с разными интервалами по сравнению с остальной частью региона.
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