Ученые раскрыли главную тайну гор Тибета
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые раскрыли главную тайну гор Тибета

Тибет
Читати українською
Источник:  earth.com

Многие годы ученых волновал вопрос: почему все же продолжают “расти” горы Тибета? Чтобы найти ответ, исследователям пришлось внимательно проанализировать записи томографии окружающего шума с северного тибетского нагорья.

Главные тезисы

  • Главным фактором роста тибетских гор является расплавленный материал в верхней мантии, изменяющий поведение поверхности под действием тектонических сил.
  • Постколлизионный магматизм оказывает влияние на толщину и температуру коры.

Главная загадка тибетских гор

Ученые сконцентрировали свое внимание на сейсмических данных и смогли найти сложную картину расплавленного материала глубоко под поверхностью.

Кроме того, было подтверждено наличие области в верхней мантии, где скорости S-волн значительно ниже нормы.

Исследователи предположили, что там может быть расплавленная или частично расплавленная порода, способная изменить поведение поверхности под действием текущих тектонических сил.

Фото: wikipedia.org

Эксперты рассматривают это плавление как признак того, что участки литосферы могут утончаться или откалываться, позволяя теплу концентрироваться. Когда более тяжелые части мантии отваливаются, новая магма может течь вверх и вызвать утолщение коры.

Что важно понимать, в большинстве случаев рост плато включает сложные обратные связи между глубинной динамикой горных пород и вышерасположенной корой.

По словам ученых, постколлизионный магматизм может изменять толщину и температуру коры, создавая локальные очаги расширения.

Они озвучили предположение, что именно этот процесс заставил северный край плато подняться с разными интервалами по сравнению с остальной частью региона.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Как коты влияют на своих хозяев — неожиданные результаты исследования
Кот
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Ученые удивили открытием во время исследования кораллов
Корал Cycloseris cyclolites
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Что объединяет человека и горбатого кита — результаты исследования
кит

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?