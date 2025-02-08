Ученые раскрыли главную тайну гор Тибета

Многие годы ученых волновал вопрос: почему все же продолжают “расти” горы Тибета? Чтобы найти ответ, исследователям пришлось внимательно проанализировать записи томографии окружающего шума с северного тибетского нагорья.

Главная загадка тибетских гор

Ученые сконцентрировали свое внимание на сейсмических данных и смогли найти сложную картину расплавленного материала глубоко под поверхностью.

Кроме того, было подтверждено наличие области в верхней мантии, где скорости S-волн значительно ниже нормы.

Исследователи предположили, что там может быть расплавленная или частично расплавленная порода, способная изменить поведение поверхности под действием текущих тектонических сил.

Фото: wikipedia.org

Эксперты рассматривают это плавление как признак того, что участки литосферы могут утончаться или откалываться, позволяя теплу концентрироваться. Когда более тяжелые части мантии отваливаются, новая магма может течь вверх и вызвать утолщение коры. Поделиться

Что важно понимать, в большинстве случаев рост плато включает сложные обратные связи между глубинной динамикой горных пород и вышерасположенной корой.

По словам ученых, постколлизионный магматизм может изменять толщину и температуру коры, создавая локальные очаги расширения.