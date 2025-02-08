Вчені розкрили головну таємницю гір Тибету

Багато років науковців бентежило запитання: чому все ж продовжують “рости” гори Тибету? Щоб знайти відповідь, дослідникам довелося уважно проаналізувала записи томографії навколишнього шуму з північного Тибетське нагір'я.

Головна загадка гір Тибету

Вчені сконцентрували свою увагу на сейсмічних даних та змогли виявити складну картину розплавленого матеріалу глибоко під поверхнею.

Окрім того, була підтверджена наявність області у верхній мантії, де швидкості S-хвиль значно нижчі за норму.

Дослідники припустили, що там може бути розплавлена або частково розплавлена порода, яка здатна змінити поведінку поверхні під дією поточних тектонічних сил.

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Експерти розглядають це плавлення як ознаку того, що ділянки літосфери можуть стоншуватися або відколюватися, дозволяючи теплу концентруватися. Коли важчі частини мантії відвалюються, нова магма може текти вгору і викликати потовщення кори. Поширити

Що важливо розуміти, у більшості випадків зростання плато містить у собі складні зворотні зв'язки між глибинною динамікою гірських порід і вищерозміщеною корою.

За словами науковців, постколізійний магматизм може змінювати товщину і температуру кори, створюючи локальні осередки розширення.