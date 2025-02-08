Вчені розкрили головну таємницю гір Тибету

Багато років науковців бентежило запитання: чому все ж продовжують “рости” гори Тибету? Щоб знайти відповідь, дослідникам довелося уважно проаналізувала записи томографії навколишнього шуму з північного Тибетське нагір'я.
Головні тези:
- Головним фактором росту гір Тибету є розплавлений матеріал у верхній мантії, що змінює поведінку поверхні під дією тектонічних сил.
- Постколізійний магматизм впливає на товщину та температуру кори.
Головна загадка гір Тибету
Вчені сконцентрували свою увагу на сейсмічних даних та змогли виявити складну картину розплавленого матеріалу глибоко під поверхнею.
Окрім того, була підтверджена наявність області у верхній мантії, де швидкості S-хвиль значно нижчі за норму.
Дослідники припустили, що там може бути розплавлена або частково розплавлена порода, яка здатна змінити поведінку поверхні під дією поточних тектонічних сил.
Що важливо розуміти, у більшості випадків зростання плато містить у собі складні зворотні зв'язки між глибинною динамікою гірських порід і вищерозміщеною корою.
За словами науковців, постколізійний магматизм може змінювати товщину і температуру кори, створюючи локальні осередки розширення.
Вони озвучили припущення, що саме цей процес змусив північний край плато піднятися з різними інтервалами порівняно з іншою частиною регіону.
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