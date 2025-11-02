Ученые раскрыли главную тайну Солнца

Много лет научное сообщество пыталось понять, почему внешняя атмосфера Солнца, которая называется корона, разогревается до миллионов градусов, то есть фактически горячее его поверхности. Ответ был найден только сейчас.

Как на самом деле функционирует Солнце

Крайне парадоксальным для ученых был тот факт, что корона разогревается до миллионов градусов, а поверхность светила только до 5500°C.

Издание Daily Galaxy обращает внимание на то, что революционное открытие в этом вопросе удается сделать с помощью солнечного телескопа Daniel K. Inouye (DKIST).

Более 80 лет назад шведский физик Ганнес Альфвен озвучил теорию существования магнитных волн, которые могут нагревать солнечную корону.

Но долго эти волны оставались лишь гипотезой — научное сообщество не смогло доказать их существование.

Телескоп DKIST, самый большой наземный инструмент для солнечных исследований, наконец позволил это сделать. По словам руководителя исследования, физика Ричарда Мортона, специальный прибор Cryo-NIRSP впервые зафиксировал так называемые альфвеновские волны в короне Солнца. Поделиться

По словам ученого, эти волны постоянно присутствуют и несут значительное количество энергии, которая, вероятно, нагревает солнечную атмосферу.

Что важно понимать, альфвеновские волны — лишь часть картины.