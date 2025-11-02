Ученые раскрыли главную тайну Солнца

Много лет научное сообщество пыталось понять, почему внешняя атмосфера Солнца, которая называется корона, разогревается до миллионов градусов, то есть фактически горячее его поверхности. Ответ был найден только сейчас.
Главные тезисы
- Ученые наконец-то смогли подтвердить теорию шведского физика Ганнеса Альфвена.
- Речь идет о магнитных волнах, которые могут нагревать солнечную корону.
Как на самом деле функционирует Солнце
Крайне парадоксальным для ученых был тот факт, что корона разогревается до миллионов градусов, а поверхность светила только до 5500°C.
Издание Daily Galaxy обращает внимание на то, что революционное открытие в этом вопросе удается сделать с помощью солнечного телескопа Daniel K. Inouye (DKIST).
Более 80 лет назад шведский физик Ганнес Альфвен озвучил теорию существования магнитных волн, которые могут нагревать солнечную корону.
Но долго эти волны оставались лишь гипотезой — научное сообщество не смогло доказать их существование.
По словам ученого, эти волны постоянно присутствуют и несут значительное количество энергии, которая, вероятно, нагревает солнечную атмосферу.
Что важно понимать, альфвеновские волны — лишь часть картины.
Одну из главных ролей играет и магнитная реконекция — процесс, во время которого магнитные поля "запираются", высвобождая мощные вспышки энергии.
