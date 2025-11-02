Учені розкрили головну таємницю Сонця

Багато років наукова спільнота намагалася зрозуміти, чому зовнішня атмосфера Сонця, яка має назву корона, розігрівається до мільйонів градусів, тобто фактично гарячіша за його поверхню. Відповідь знайшли лише зараз.
Головні тези:
- Науковці нарешті змогли підтвердити теорію шведського фізика Ганнеса Альфвена.
- Йдеться про магнітні хвилі, які можуть нагрівати сонячну корону.
Як насправді функціонує Сонце
Вкрай парадоксальним для вчених був той факт, що корона, розігрівається до мільйонів градусів, а поверхня світила лише до 5500°C.
Видання Daily Galaxy звертає увагу на те, що революційне відкриття у цьому питанні вдається зробити за допомогою сонячного телескопа Daniel K. Inouye (DKIST).
Понад 80 років тому шведський фізик Ганнес Альфвен озвучив теорію щодо існування магнітних хвиль, які можуть нагрівати сонячну корону.
Та тривалий час ці хвилі залишалися лише гіпотезою — наукова спільнота не змогла довести їх існування.
За словами науковця, ці хвилі постійно присутні та несуть значну кількість енергії, яка, ймовірно, нагріває сонячну атмосферу.
Що важливо розуміти, альфвенівські хвилі — лише частина картини.
Одну з головних ролей відіграє і магнітна реконекція — процес, під час якого магнітні поля перекручуються та "замикаються", вивільняючи потужні спалахи енергії.
