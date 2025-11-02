Учені розкрили головну таємницю Сонця

Багато років наукова спільнота намагалася зрозуміти, чому зовнішня атмосфера Сонця, яка має назву корона, розігрівається до мільйонів градусів, тобто фактично гарячіша за його поверхню. Відповідь знайшли лише зараз.

Як насправді функціонує Сонце

Вкрай парадоксальним для вчених був той факт, що корона, розігрівається до мільйонів градусів, а поверхня світила лише до 5500°C.

Видання Daily Galaxy звертає увагу на те, що революційне відкриття у цьому питанні вдається зробити за допомогою сонячного телескопа Daniel K. Inouye (DKIST).

Понад 80 років тому шведський фізик Ганнес Альфвен озвучив теорію щодо існування магнітних хвиль, які можуть нагрівати сонячну корону.

Та тривалий час ці хвилі залишалися лише гіпотезою — наукова спільнота не змогла довести їх існування.

Телескоп DKIST, найбільший наземний інструмент для сонячних досліджень, нарешті дозволив це зробити. За словами керівника дослідження, фізика Річарда Мортона, спеціальний прилад Cryo-NIRSP уперше зафіксував так звані альфвенівські хвилі у короні Сонця. Поширити

За словами науковця, ці хвилі постійно присутні та несуть значну кількість енергії, яка, ймовірно, нагріває сонячну атмосферу.

Що важливо розуміти, альфвенівські хвилі — лише частина картини.