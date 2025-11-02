Учені розкрили головну таємницю Сонця
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Учені розкрили головну таємницю Сонця

Сонце
Джерело:  online.ua

Багато років наукова спільнота намагалася зрозуміти, чому зовнішня атмосфера Сонця, яка має назву корона, розігрівається до мільйонів градусів, тобто фактично гарячіша за його поверхню. Відповідь знайшли лише зараз.

Головні тези:

  • Науковці нарешті змогли підтвердити теорію шведського фізика Ганнеса Альфвена.
  • Йдеться про магнітні хвилі, які можуть нагрівати сонячну корону.

Як насправді функціонує Сонце

Вкрай парадоксальним для вчених був той факт, що корона, розігрівається до мільйонів градусів, а поверхня світила лише до 5500°C.

Видання Daily Galaxy звертає увагу на те, що революційне відкриття у цьому питанні вдається зробити за допомогою сонячного телескопа Daniel K. Inouye (DKIST).

Понад 80 років тому шведський фізик Ганнес Альфвен озвучив теорію щодо існування магнітних хвиль, які можуть нагрівати сонячну корону.

Та тривалий час ці хвилі залишалися лише гіпотезою — наукова спільнота не змогла довести їх існування.

Телескоп DKIST, найбільший наземний інструмент для сонячних досліджень, нарешті дозволив це зробити. За словами керівника дослідження, фізика Річарда Мортона, спеціальний прилад Cryo-NIRSP уперше зафіксував так звані альфвенівські хвилі у короні Сонця.

За словами науковця, ці хвилі постійно присутні та несуть значну кількість енергії, яка, ймовірно, нагріває сонячну атмосферу.

Що важливо розуміти, альфвенівські хвилі — лише частина картини.

Одну з головних ролей відіграє і магнітна реконекція — процес, під час якого магнітні поля перекручуються та "замикаються", вивільняючи потужні спалахи енергії.

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Блакитне Сонце. Вчені розкрили одну з головних загадок в історії
блакитне сонце
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Зустріч найяскравішої комети року з Сонцем вразила астрономів — відео
Комета
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Науковці попереджають про небезпеку сонцезахисних кремів для довкілля
крем

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?