Ученые раскрыли тайну "райской" реки Евфрат

Довольно долго учёные не могли узнать, как образовалась загадочная река Евфрат. Что важно понимать, именно она упоминается в Книге Бытия как один из четырех водных каналов, вытекающих из Эдема — библейского райского сада, где якобы обитали Адам и Ева.

Что стало известно о реке Евфрат

По словам ученых, они решили заглянуть в прошлое реки, использовав сейсмическую съемку, спутниковые наблюдения, геологическое картирование и осадочные отложения.

Именно так стало известно, что однажды две огромные реки, известные как Палео-Карасу и Палео-Мурат, текли отдельно по территории современной Турции и Сирии.

Однако впоследствии мощные геологические силы изменили их русло — это произошло около 1,6 млн лет: водные пути слились и начали течь в Персидский залив, образовав современный Евфрат.

Как объясняют ученые, Палео-Мурат появилась более 16,5 млн лет назад, а Палео-Карасу — примерно от 8,6 до 5,9 млн лет назад.

Фактически речь идет о том, что миллионы лет они были отдельными реками, прежде чем стать единым Евфратом.