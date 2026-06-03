Ученые раскрыли тайну "райской" реки Евфрат

Довольно долго учёные не могли узнать, как образовалась загадочная река Евфрат. Что важно понимать, именно она упоминается в Книге Бытия как один из четырех водных каналов, вытекающих из Эдема — библейского райского сада, где якобы обитали Адам и Ева.
Главные тезисы
- Река Евфрат – самая длинная водная артерия Западной Азии.
- Она течет через Плодородный полумесяц, регион, который часто называют колыбелью цивилизации.
Что стало известно о реке Евфрат
По словам ученых, они решили заглянуть в прошлое реки, использовав сейсмическую съемку, спутниковые наблюдения, геологическое картирование и осадочные отложения.
Именно так стало известно, что однажды две огромные реки, известные как Палео-Карасу и Палео-Мурат, текли отдельно по территории современной Турции и Сирии.
Однако впоследствии мощные геологические силы изменили их русло — это произошло около 1,6 млн лет: водные пути слились и начали течь в Персидский залив, образовав современный Евфрат.
Как объясняют ученые, Палео-Мурат появилась более 16,5 млн лет назад, а Палео-Карасу — примерно от 8,6 до 5,9 млн лет назад.
Фактически речь идет о том, что миллионы лет они были отдельными реками, прежде чем стать единым Евфратом.
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