Учені розкрили таємницю "райської" річки Євфрат

Доволі довго науковці не могли дізнатися, як утворилася загадкова річка Євфрат. Що важливо розуміти, саме вона згадується в Книзі Буття як один із чотирьох водних каналів, що витікають з Едему — біблійного райського саду, де нібито мешкали Адам і Єва.
Головні тези:
- Річка Євфрат — найдовша водна артерія Західної Азії.
- Вона прямує через Плодородний півмісяць, регіон, який часто називають колискою цивілізації.
Що стало відомо про річку Євфрат
За словами науковців, вони вирішили зазирнути в минуле річки, використавши сейсмічну зйомку, супутникові спостереження, геологічне картування та осадові відкладення.
Саме так стало відомо, що колись дві величезні річки, відомі як Палео-Карасу та Палео-Мурат, текли окремо по території сучасної Туреччини та Сирії.
Однак згодом потужні геологічні сили змінили їхнє русло — це сталося близько 1,6 млн років: водні шляхи злилися і почали текти до Перської затоки, утворивши сучасний Євфрат.
Як пояснюють вчені, Палео-Мурат з'явилася понад 16,5 млн років тому, а Палео-Карасу — приблизно від 8,6 до 5,9 млн років тому.
Фактично йдеться про те, що мільйони років вони були окремими річками, перш ніж стати єдиним Євфратом.
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