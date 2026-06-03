Учені розкрили таємницю "райської" річки Євфрат

Доволі довго науковці не могли дізнатися, як утворилася загадкова річка Євфрат. Що важливо розуміти, саме вона згадується в Книзі Буття як один із чотирьох водних каналів, що витікають з Едему — біблійного райського саду, де нібито мешкали Адам і Єва.

Що стало відомо про річку Євфрат

За словами науковців, вони вирішили зазирнути в минуле річки, використавши сейсмічну зйомку, супутникові спостереження, геологічне картування та осадові відкладення.

Саме так стало відомо, що колись дві величезні річки, відомі як Палео-Карасу та Палео-Мурат, текли окремо по території сучасної Туреччини та Сирії.

Однак згодом потужні геологічні сили змінили їхнє русло — це сталося близько 1,6 млн років: водні шляхи злилися і почали текти до Перської затоки, утворивши сучасний Євфрат.

Як пояснюють вчені, Палео-Мурат з'явилася понад 16,5 млн років тому, а Палео-Карасу — приблизно від 8,6 до 5,9 млн років тому.

Фактично йдеться про те, що мільйони років вони були окремими річками, перш ніж стати єдиним Євфратом.