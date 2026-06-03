Учені розкрили таємницю "райської" річки Євфрат
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Учені розкрили таємницю "райської" річки Євфрат

Євфрат
Джерело:  Daily Mail

Доволі довго науковці не могли дізнатися, як утворилася загадкова річка Євфрат. Що важливо розуміти, саме вона згадується в Книзі Буття як один із чотирьох водних каналів, що витікають з Едему — біблійного райського саду, де нібито мешкали Адам і Єва.

Головні тези:

  • Річка Євфрат — найдовша водна артерія Західної Азії.
  • Вона прямує через Плодородний півмісяць, регіон, який часто називають колискою цивілізації.

Що стало відомо про річку Євфрат

За словами науковців, вони вирішили зазирнути в минуле річки, використавши сейсмічну зйомку, супутникові спостереження, геологічне картування та осадові відкладення.

Саме так стало відомо, що колись дві величезні річки, відомі як Палео-Карасу та Палео-Мурат, текли окремо по території сучасної Туреччини та Сирії.

Однак згодом потужні геологічні сили змінили їхнє русло — це сталося близько 1,6 млн років: водні шляхи злилися і почали текти до Перської затоки, утворивши сучасний Євфрат.

Як пояснюють вчені, Палео-Мурат з'явилася понад 16,5 млн років тому, а Палео-Карасу — приблизно від 8,6 до 5,9 млн років тому.

Фактично йдеться про те, що мільйони років вони були окремими річками, перш ніж стати єдиним Євфратом.

Вчені припустили, що протягом мільйонів років безперервна тектонічна активність змінювала русла річок Палео-Мурат і Палео-Карасу, поки вони в результаті не злилися близько 1,6 млн років тому.

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