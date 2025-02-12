Ученые разрабатывают уникальную защиту от космической радиации для астронавтов

Ученые изобрели новый способ защиты астронавтов от космической радиации с помощью гидрогеля. Исследования показывают, что материал может стать эффективным барьером для будущих космических миссий, включая полеты на Марс.
Главные тезисы
- Гидрогель стал эффективным барьером от космической радиации и может использоваться в космических миссиях, включая полеты на Марс.
- Разработка новых технологий защиты необходима из-за потенциальной угрозы здоровью астронавтов на межпланетных путешествиях.
- Сочетание суперпоглощающего полимера и технологии 3D печати позволяет создать радиационные щиты для космических кораблей и скафандров.
Гидрогель защитит астронавтов от космической радиации
Магнитное поле Земли надежно защищает все живое на планете от космического излучения. Однако чем дальше от Земли, тем более высокую дозу радиации получает человек.
Идеальным защитным материалом для космических кораблей для поглощения энергии есть обычная вода. Благодаря своей плотности и молекулярному составу эффективно блокирует радиационные частицы. Однако вода на борту корабля представляет потенциальную опасность из-за риска утечек и коротких замыканий, а также может влиять на центр масс корабля в условиях невесомости.
Гидрогели уже широко применяются в медицине и промышленности благодаря своей способности удерживать большое количество воды в безопасном полимерном каркасе.
В своем исследовании ученые анализировали суперпоглощающий полимер (SAP), способный увеличиваться в сотни раз при поглощении воды.
Эксперименты показали, что гидрогели безопасны для использования в космосе. В новом проекте ученые используют технологии, которые позволят предоставить материалу трехмерную структуру и расширить производственный процесс, приближая человечество к внедрению этого материала в реальные миссии.
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