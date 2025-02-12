Вчені розробляють унікальний захист від космічної радіації для астронавтів

Науковці винайшли новий спосіб захисту астронавтів від космічної радіації за допомогою гідрогелю. Дослідження показують, що цей матеріал може стати ефективним бар'єром для майбутніх космічних місій, включаючи польоти на Марс.
Головні тези:
- Гідрогель виявився ефективним бар'єром від космічної радіації та може стати ідеальним захисним матеріалом для космічних кораблів у майбутніх місіях.
- Потенційна загроза здоров'ю астронавтів від космічної радіації на міжпланетних подорожах, таких як політ на Марс, створює необхідність у розробці нових технологій захисту.
- Використання суперпоглинаючого полімеру у поєднанні з технологією 3D-друку дозволяє створити радіаційні щити для космічних кораблів та скафандрів.
Гідрогель захистить астронавтів від космічної радіації
Магнітне поле Землі надійно захищає все живе на планеті від космічного випромінювання. Однак чим далі від Землі, тим вищу дозу радіації отримує людина.
Ідеальним захисним матеріалом для космічних кораблів для поглинання енергії є звичайна вода. Завдяки своїй щільності та молекулярному складу вона ефективно блокує радіаційні частинки. Однак вода на борту корабля становить потенційну небезпеку через ризик витоків і коротких замикань, а також може впливати на центр мас корабля в умовах невагомості.
Гідрогелі вже широко застосовуються в медицині та промисловості завдяки своїй здатності утримувати велику кількість води в безпечному полімерному каркасі.
У своєму дослідженні вчені аналізували суперпоглинаючий полімер (SAP), здатний збільшуватися в сотні разів при поглинанні води.
Експерименти показали, що гідрогелі безпечні для використання в космосі. У новому проєкті науковці застосовують технології, які дозволять надати матеріалу тривимірну структуру та розширити виробничий процес, наближаючи людство до впровадження цього матеріалу в реальні місії.
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