Ученые смогли раскрыть тайну "Глаза Гора"
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые смогли раскрыть тайну "Глаза Гора"

"Глаз Гора" и его секреты
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Источник:  Live Science

"Глаз Гора" - одна из главных загадок Древнего Египта. Этот символ часто можно было встретить в древних гробницах, а также на амулетах. Египтологи объяснили его значение и невиданную популярность.

Главные тезисы

  • "Глаз Гора" в Египте прежде всего всегда ассоциировался с исцелением и защитой.
  • Кроме того, его часто связывают с Луной.

"Глаз Гора" и его секреты

Как упоминается в египетских мифах, Гор был сыном Осириса — бога подземного мира.

Он отважился на поединок с родным дядей Сетом, поскольку хотел стать правителем Египта.

Во время битвы Сет изуродовал левый глаз Гора, однако это не помешало последнему одолеть соперника и стать фараоном.

После победы Гор вернул себе левый глаз — его восстановил бог мудрости Тот.

Глаз Гора — один из самых знаковых амулетов Древнего Египта. Амулет веджат ассоциируется с исцелением и защитой. Вероятно, поэтому этот тип амулета находят во многих погребениях, — объяснил египтолог из Университета Торонто Кей Ямамото.

Фото: Flickr.com

С комментарием на этот счет также выступила Пенни Уилсон — доцент кафедры археологии в Даремском университете в Великобритании.

По ее словам, ассоциации Глаза Гора с благополучием могли быть применены к ряду других концепций воды Нила, Египет в целом, исцеления и жертвоприношений.

Более того, указано, что Веджат также ассоциировалось с прибывающей и спадающей Луной, что могло способствовать повышению его популярности.

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