Вчені змогли розкрити таємницю "Ока Гора"

"Око Гора" — одна з головних загадок Стародавньому Єгипту. Цей символ доволі часто можна було зустріти в стародавніх гробницях, а також на амулетах. Єгиптологи пояснили його значення та небачену популярність.

"Око Гора" та його секрети

Як згадується у єгипетських міфах, Гор був сином Осіріса — бога підземного світу.

Він наважився на поєдинок з рідним дядьком Сетом, оскільки хотів стати правителем Єгипту.

Під час битви Сет понівечив ліве око Гора, однак це не завадило останньому здолати суперника та стати фараоном.

Після перемоги Гор повернув собі ліве око — його відновив бог мудрості Тот.

Око Гора — один із найбільш знакових амулетів Стародавнього Єгипту. Амулет веджат асоціюється зі зціленням і захистом. Ймовірно, тому цей тип амулета знаходять у багатьох похованнях, — пояснив єгиптолог з Університету Торонто Кей Ямамото. Поширити

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З коментарем з цього приводу також виступила Пенні Вілсон — доцентка кафедри археології в Даремському університеті у Великій Британії.

За її словами, асоціації Ока Гора з благополуччям могли бути застосовані до низки інших концепцій про води Нілу, Єгипет загалом, зцілення і жертвоприношень.

Ба більше, вказано, що Веджат також асоціювалося з Місяцем, що прибуває і спадає, що могло сприяти підвищенню його популярності.