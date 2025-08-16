Ученые сообщили о поразительном биологическом чуде в Японии

Издание DiscoverWildLife отмечает, что иногда природоохранные усилия людей помогали спасти популяцию живых существ, оказывавшихся на грани исчезновения. Именно так произошло и на этот раз в Японии.

Биологическое чудо в Японии — как все происходило

Как сообщает издание DiscoverWildLife, на японских островах Огасавара ранее жила большая популяция рыжеголового лесного голубя.

Что важно понимать, это было единственное место на планете, где эту птицу можно было встретить в дикой природе.

Однако несколько десятилетий назад численность вида начала стремительно снижаться из-за вырубки лесов и регулярной охоты одичавших кошек.

Уже в 2008 году в природе осталось менее 80 птиц. Появилась угроза безвозвратного исчезновения таких голубей.

Люди решили вмешаться в ситуацию и начали масштабную кампанию по отлову диких кошек.

В результате, между 2010 и 2013 годами было отловлено 131 дикого кота, и популяция кошек сократилась до менее 20 особей. За тот же период общее количество голубей выросло со 111 до 966 взрослых и с 9 до 189 молодых особей. Поделиться

По словам ученых, это действительно поразительное биологическое чудо, ведь никто не рассчитывал на такие результаты.

Дело в том, что оказавшиеся на грани исчезновения виды становятся жертвами инбридинга (то есть размножения при участии относительно близких родственников), что приводит к накоплению вредных мутаций и затрудняет восстановление.

В этот раз такой проблемы не возникло, поэтому учёные настроены узнать секрет успеха собственной кампании.