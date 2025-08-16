Ученые сообщили о поразительном биологическом чуде в Японии

Издание DiscoverWildLife отмечает, что иногда природоохранные усилия людей помогали спасти популяцию живых существ, оказывавшихся на грани исчезновения. Именно так произошло и на этот раз в Японии.
Главные тезисы
- Популяция рыжеголового лесного голубя могла безвозвратно исчезнуть, если бы не вмешались люди.
- Эта кампания превзошла все возможные ожидания.
Биологическое чудо в Японии — как все происходило
Как сообщает издание DiscoverWildLife, на японских островах Огасавара ранее жила большая популяция рыжеголового лесного голубя.
Что важно понимать, это было единственное место на планете, где эту птицу можно было встретить в дикой природе.
Однако несколько десятилетий назад численность вида начала стремительно снижаться из-за вырубки лесов и регулярной охоты одичавших кошек.
Уже в 2008 году в природе осталось менее 80 птиц. Появилась угроза безвозвратного исчезновения таких голубей.
Люди решили вмешаться в ситуацию и начали масштабную кампанию по отлову диких кошек.
По словам ученых, это действительно поразительное биологическое чудо, ведь никто не рассчитывал на такие результаты.
Дело в том, что оказавшиеся на грани исчезновения виды становятся жертвами инбридинга (то есть размножения при участии относительно близких родственников), что приводит к накоплению вредных мутаций и затрудняет восстановление.
В этот раз такой проблемы не возникло, поэтому учёные настроены узнать секрет успеха собственной кампании.
